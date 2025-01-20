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Kripto para borsası Gemini Avrupa merkezi için Malta'yı seçti

Kripto para borsası Gemini Avrupa merkezi için Malta'yı seçti
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Gemini kripto para borsası, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerine uyum için Malta'yı merkez olarak belirledi. Malta Finansal Hizmetler Kurumu'ndan (MFSA) altıncı Avrupa sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) kaydını alan borsa, fintech inovasyonunu destekleyen proaktif yaklaşımı nedeniyle Malta'yı tercih etti.

Kripto para dünyasında düzenleyici çerçeve çalışmaları hız kazanırken, Gemini stratejik bir adım attı. Malta'nın fintech dostu yaklaşımını değerlendiren borsa, Avrupa'daki MiCA uyum sürecini bu ülke üzerinden yönetme kararı aldı.

Malta Fintech Ekosistemi Gemini ile Büyüyecek

Gemini Avrupa başkanı Mark Jennings, MiCA lisansı için gerekli altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Düzenleyici standartları karşılayan birleşik müşteri kabul süreçleri ve yerel saklama hizmetleri, bu çalışmaların odak noktasını oluşturuyor.

Borsa aktif olarak Malta, Fransa, İrlanda, İspanya, İtalya ve Yunanistan'da VASP lisanslarına sahip. Kasım 2024'te Fransa pazarına giriş yapan Gemini, MiCA uyumluluğu için mevcut lisanslarla geçiş dönemi sürecinden faydalanmayı planlıyor.

Düzenleyici karışıklıkları özellikle stablecoinler konusunda devam ediyor. Circle'ın USDC stablecoini MiCA onayı alırken, piyasa değerine göre en büyük stablecoin olan USDT'nin ihraççısı Tether'in düzenlemeye karşı çıkması, AB genelinde USDT'nin geleceğini tartışmaya açtı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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