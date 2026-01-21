Haberler

Kripto ödeme kartlarında dönüm noktası

Kripto ödeme kartlarında dönüm noktası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kripto para ödeme kartlarındaki günlük işlem hacmi, 2024 sonundan bu yana 22 kat artarak Ocak 2026 ortasında 60.000 seviyesine yaklaştı. Sektör, kullanıcıların dijital varlıklarını günlük harcamalara dönüştürmesini kolaylaştıran bu kartlarla yeni bir büyüme dönemine girdi.

Kripto ödeme kartları, kullanıcıların sahip olduğu dijital varlıkları satış noktasında otomatik olarak fiat paraya dönüştürerek geleneksel işyerlerinde harcama yapılmasına olanak tanıyor. Bu sistem, kullanıcıların borsalar üzerinden manuel işlem yapmadan kripto varlıklarını harcayabilmesini sağlıyor.

GÜNLÜK HACİM 4 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Aralık 2024'ten bu yana yaşanan büyüme, pratik kripto harcama çözümlerine yönelik artan talebi yansıtıyor. Visa veya Mastercard altyapısı kullanan bu kartlar sayesinde kullanıcılar, merkezi borsalarda varlık satıp geleneksel banka hesaplarına para çekmek yerine dijital varlıklarını doğrudan harcayabiliyor. Böylece satın alma anına kadar dijital varlıklara maruz kalma sürdürülürken, fiat paraya geçiş süreci de kolaylaşıyor.

İşlem aktivitesi, bu kartlar aracılığıyla işlenen günlük hacmin yaklaşık 4 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Etherfi, tüm işlemlerin yaklaşık yarısını oluşturarak sektörde öne çıkıyor. Gnosis, Metamask ve Solayer da bu alanda faaliyet gösteren diğer sağlayıcılar arasında yer alıyor.

Kart ihraççıları ekonomik modellerini geliştirmeye devam ederken, teşvik yapıları ve ücret düzenlemeleri sağlayıcılar arasında önemli farklılıklar gösteriyor. Birçok kart, DeFi protokolleri ve diğer zincir üstü kaynaklardan elde edilen getiriler sunarak kullanıcıların bakiyelerinden kazanç sağlamasına ve aynı zamanda harcama esnekliğini korumasına imkân tanıyor.

Visa ve Mastercard altyapısının kripto kart ihracındaki hakimiyeti, geleneksel ödeme devlerinin dijital varlık benimsenmesinde önemli bir yer edindiğini ortaya koyuyor. Bu köklü ödeme ağları, merkeziyetsiz finans ile günlük ticaret arasında köprü kurma konusunda kritik bir rol üstleniyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur

Bayrağa saygısızlıkta resti çekti! İki ismi sorumlu tuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu