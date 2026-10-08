Haberler

Kripto güvenliğinde yapay zeka endişesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kripto güvenliğinde yapay zeka endişesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ethereum araştırmacısı Justin Drake, yapay zekanın kripto varlıkları koruyan dijital imzalar için risk oluşturabileceğini belirterek hazırlık çağrısı yaptı. Drake, mevcut güvenliğin kırıldığını söylemedi ve kullanıcıları aceleyle hareket etmemeleri konusunda uyardı.

Kripto varlıklara erişimi sağlayan özel anahtarların korunması, uyarının merkezinde yer alıyor. Ethereum Foundation araştırmacısı Drake, 7 Ekim'deki paylaşımında yapay zekanın matematik alanındaki ilerlemesinin, bugün güvenli kabul edilen yöntemleri beklenenden önce zorlayabileceğini savundu. Öncelikle büyük ve deneyimli varlık sahiplerinin kontrollü bir hazırlık sürecine girmesini önerdi.

DİJİTAL İMZALAR İÇİN YENİ RİSK SENARYOSU

Tartışmanın odağında, işlemlerin doğru özel anahtar sahibi tarafından onaylandığını doğrulamakta kullanılan ECDSA adlı dijital imza yöntemi bulunuyor. Drake'in endişesi, yapay zekanın sağlayabileceği matematiksel ilerlemelerle açık anahtardan özel anahtara ulaşmanın mümkün hale gelmesi üzerine kurulu.

Araştırmacı, böyle bir gelişmenin güçlü kuantum bilgisayarlar ortaya çıkmadan da yaşanabileceğini öne sürdü. En kötü senaryoda riskin yıllar yerine aylar içinde gündeme gelebileceğini savunan Drake, mevcut donanımlarla kısa sürede özel anahtar elde edilebilmesini olası bir güvenlik kırılması olarak tanımladı.

Bu değerlendirme, gerçekleşmiş bir saldırının veya Bitcoin ve Ethereum'un güvenliğinin aşıldığının duyurusu niteliği taşımıyor. Paylaşımda ortaya konan zaman aralığı da Drake'in kişisel risk değerlendirmesine dayanıyor.

BÜYÜK VARLIK SAHİPLERİNE KONTROLLÜ HAZIRLIK ÇAĞRISI

Drake'in önerisi, varlıkların daha önce işlem imzalamamış ve açık anahtarı henüz görünür hale gelmemiş adreslere kontrollü biçimde taşınması üzerine kurulu. Bir adres işlem imzaladığında, geride kalan varlıkların da yeni bir adrese aktarılmasının değerlendirilmesini istedi. Bu yaklaşımı acil bir tahliye yerine önleyici hazırlık olarak sundu.

Araştırmacı, panik ve aceleyle yapılacak toplu transferlerin faydadan çok zarar getirebileceğini vurguladı. Büyük kuruluşların öncülük etmesini isteyen Drake, Binance, Bitbank, Robinhood, Bitfinex ve Tether'in çevrim dışı saklama sistemlerini güçlendirebileceğini belirtti.

Uzun vadede ise kriptografik özet işlevlerine dayanan güvenlik yöntemlerine geçişin hızlandırılmasını savundu. Ethereum'un kuantum riskine karşı hazırlıklarını ele alan taslak yol haritasındaki takvimin, yapay zekanın gelişimi dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini istedi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Taliban yetkilisinden skandal sözler: Kadınların aklı yok, akılları kıttır

Ağzından çıkanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Olay iddia: Suriye, Yemen'e 20 bine yakın asker gönderiyor

Korkulan oldu! Komşu savaşa katılıyor
Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama: 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır

Bakan Bolat'tan hakkındaki fon iddialarına ilişkin açıklama
İstanbul'da 7 katlı binanın çökme anı kamerada

Çökme anı kamerada! İlk katlar saniyeler içinde gözden kayboldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken kötü haber geldi

Icardi şoku! Tam herkes dönecek derken şu olana bakın

Yılların rekabeti böyle bitti! Ronaldo'dan Messi'ye olay yorum

Ronaldo'dan bomba Messi hamlesi! Sosyal medya yıkıldı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı

24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Estetik ameliyat sonrası kahreden ölüm! Acılı babadan özel hastane hakkında skandal iddia

Estetik sonrası kahreden ölüm! Özel hastane hakkında skandal iddia
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi

Sokak ortasında dehşeti yaşattı! Kadının yardım çığlıkları yürek yaktı