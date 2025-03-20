Kripto girişim anlaşmalarında düşüş

Kripto girişim ekosistemindeki daralma, finansal piyasalardaki genel risk iştahının azalmasıyla paralel ilerliyor. Altyapı, DeFi, kripto finansal hizmetler, Web3, NFT'ler ve oyun kategorileri 2024 zirvelerinden uzaklaşırken, Coinbase Ventures'ın Echo platformunda Base projeleri için başlattığı yatırım grubu gibi yenilikçi modeller sektöre yeni bir soluk getiriyor. Yatırımcılar artık spekülatif kavramlar yerine sürdürülebilir iş modellerine odaklanıyor.

Kripto Girişim Anlaşmaları Beş Ayda Yüzde 60 Düştü

Kripto girişim anlaşmalarındaki belirgin düşüş, sektördeki bir dönüm noktasına dikkat çekiyor. Alınan bilgilere göre Şubat ayında kaydedilen 116 özel anlaşma son yılların en düşük seviyelerinden birini temsil ediyor.

Bu daralma, genel risk iştahının finansal piyasalarda azalmasıyla uyumlu bir tablo çiziyor. Ancak ilginç bir şekilde, toplam yatırım değeri Ekim 2022'den beri aylık 1 milyar dolar seviyesinde istikrarını sürdürüyor.

Mart ayı, Abu Dhabi'nin MGX şirketinin Binance'e yaptığı 2 milyar dolarlık yatırımla öne çıktı. Bu anlaşma sadece büyüklüğüyle değil, Binance'in ilk kurumsal yatırımı olması ve geleneksel para birimi yerine stablecoin aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle de önem taşıyor.

Sektördeki yeni yatırım modelleri arasında Coinbase Ventures'ın Echo platformunda Base-built projeleri için başlattığı yatırım grubu bulunuyor. Echo platformu, bireysel tüccarların kaynaklarını birleştirerek web3 projelerine yatırım yapmasına olanak tanıyor.

Bu soğuyan yatırım ortamı, kripto endüstrisinin bir olgunlaşma aşamasına işaret ediyor. Yatırımcılar artık spekülatif kavramlar yerine sürdürülebilir iş modellerine daha seçici ve odaklı bir yaklaşım benimsiyor.