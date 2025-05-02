Kripto ETF yarışında yeni hedef Sui

Kurumsal yatırımcıların alternatif Layer 1 Blockchain ağlarına ilgisinin arttığı bir dönemde gelen bu başvuru, 21Shares'in ABD pazarına odaklanma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Firma halihazırda Ark Invest ile birlikte ABD'de spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leri sunuyor. Bu gelişme, Canary Capital'in de Sui ETF için SEC'e başvurmasının ardından gelerek, hızlı ve düşük maliyetli işlemler için tasarlanan Sui Blockchain ağına artan kurumsal ilgiyi ortaya koyuyor.

21Shares Spot Sui ETF Başvurusu Yaparak Stratejik Ortaklık Kurdu

21Shares, SEC'e sunduğu S-1 kayıt beyannamesinde, önerilen ETF'nin SUI'nin spot piyasa fiyatını yansıtan bir kıyaslama endeksine göre değerleneceğini belirtti.

SUI, Mysten Labs tarafından geliştirilen ve paralel işlem yürütme yeteneğiyle öne çıkan bir kripto para birimi. Bu özellik, Sui Blockchain ağını; oyun, NFT ve DeFi (Merkeziyetsiz Finans) gibi uygulamalar için oldukça uygun hale getiriyor.

Şirket aynı zamanda Sui ile stratejik ortaklık başlattığını da duyurdu. Bu iş birliği ürün geliştirme, araştırma raporları ve diğer girişimleri kapsayacak.

21Shares Başkanı Duncan Moir, Sui'nin sektördeki en heyecan verici Blockchain'lerden biri olabileceğine inandıklarını ve bu tezin gerçekleştiğini gördüklerini ifade etti.

Sui'nin hızı, işlem hacmi ve ölçeklenebilirliği, onu finansal ürünler için cazip bir platform haline getiriyor. Mysten Labs Başkanı Kevin Boon, Sui'nin dijital varlıklar için küresel koordinasyon katmanı olmak üzere tasarlandığını vurguladı.

Avrupa'da halihazırda işlem gören Sui tabanlı ETP'ler (Borsa Yatırım Ürünleri), 25 Nisan itibarıyla 400 milyon dolar yönetim altındaki varlığa ulaştı. Yılbaşından bu yana bu ürünlere 72 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Bloomberg ETF analistlerine göre SEC'in masasında şu anda en az 72 kripto ETF başvurusu bulunuyor.