Bakan Bolat boykot çağrılarına alışveriş yaparak yanıt verdi

Bakan Bolat'ı karşısında gören esnaf denetim var sandı ama...
Eski CHP'li isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu kazanacak imzayı topladı

Kılıçdaroğlu'nun imza işi tamam
Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha

Diploması iptal edilen İmamoğlu'na üniversiteden bir darbe daha
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Kripto dünyası hack saldırılarıyla sarsıldı: İlk üç ayda rekor kayıp

Kripto dünyası hack saldırılarıyla sarsıldı: İlk üç ayda rekor kayıp
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain güvenlik firması CertiK'in raporuna göre, 2025'in ilk çeyreğinde kripto yatırımcıları 1,67 milyar dolar değerinde varlık kaybetti. Bu rakam önceki çeyreğe göre yüzde 303 artış gösterirken, kayıpların büyük kısmı Bybit saldırısından kaynaklandı. Çalınan fonların sadece yüzde 0,38'i geri kazanılabildi.

Kripto para ekosistemi 2025 yılına güvenlik açısından kötü bir başlangıç yaptı. Blockchain güvenlik firması CertiK'in açıkladığı rapora göre, yılın ilk çeyreğinde siber saldırganlar 1,67 milyar dolar değerinde kripto varlık çaldı. Bu devasa kayıp, geçen çeyreğe göre üç kattan fazla artış gösterirken, çalınan fonların geri dönüş oranı dramatik şekilde düştü.

Kripto Güvenlik Açıkları Yatırımcıları Milyarlarca Dolar Zarara Uğrattı

Blockchain güvenlik şirketi CertiK'in yayımladığı son rapora göre, 2025 yılının ilk üç ayında siber saldırganlar tarafından el konulan kripto varlıklarının değeri 1,67 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın son çeyreğiyle karşılaştırıldığında yüzde 303 oranında ciddi bir artış gösteriyor.

Uzmanlara göre 2025'in ilk çeyreğindeki bu devasa kayıp, 2024 yılı boyunca yaşanan toplam kayıpların üçte ikisine denk geliyor. Ancak dikkat çekici nokta, bu dönemde yaşanan kayıpların büyük bölümünün tek bir olaya dayandırılması. Bybit saldırısında yaşanan 1,45 milyar dolarlık kayıp, toplam rakamın aslan payını oluşturuyor.

CertiK uzmanları, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen 197 hack olayını detaylı biçimde inceledi. Bu saldırıların 98'inin Ethereum ağı üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Bybit vakasının ardından en büyük iki saldırı ise Ocak ayında gerçekleşen 71 milyon dolarlık Phemex soygunu ve kripto dijital bankacılık devi Infini'nin maruz kaldığı 49,5 milyon dolarlık güvenlik ihlali olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre kurbanların kimlik bilgilerinin çalınmasıyla gerçekleştirilen kimlik avı saldırıları, 81 olayla en yaygın saldırı yöntemi olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, 15 vakada özel anahtarların ele geçirildiği tespit edildi.

Güvenlik uzmanlarını endişelendiren bir diğer konu ise çalınan fonların geri dönüş oranındaki dramatik düşüş. Önceki çeyrekte yüzde 42,09 olan geri ödeme oranı, 2025'in ilk çeyreğinde sadece yüzde 0,38'e geriledi. Şubat ayında ise çalınan hiçbir kripto varlığın geri döndürülemediği açıklandı.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title