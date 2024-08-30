Kripto dünyası güvenlik sorunlarıyla boğuşuyor

2024 yılı, kripto endüstrisi için zorlu bir dönem olarak kayıtlara geçti. Sektör, yıl boyunca yaşanan siber saldırılar ve dolandırıcılık olayları nedeniyle 1,2 milyar doları aşan kayıplarla karşı karşıya kaldı. Bu rakam, geçen yıla oranla %15,5'lik bir artışı işaret ediyor.

Web3 odaklı güvenlik firması Immunefi'nin yayınladığı rapor, sektörde 154 farklı hack ve dolandırıcılık vakasının yaşandığını ortaya koydu. Ancak Ağustos ayı ilginç bir şekilde bu trendin dışında kaldı. Bir önceki aya göre %95'lik keskin bir düşüş yaşanarak, kayıplar sadece 15,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayının en dikkat çekici olayı, Ronin Network köprüsünde yaşandı. MEV botlarına yapılan hatalı bir güncelleme sonucu 12 milyon dolarlık bir kayıp meydana geldi. Neyse ki beyaz şapkalı hackerların müdahalesiyle bu fonlar, 500 bin dolarlık bir ödül karşılığında iade edildi. Bu olay, 2022 yılında aynı ağda yaşanan ve 600 milyon doları aşkın kayba neden olan büyük hacklenme olayını akıllara getirdi.

Ethereum Ve BNB Chain Saldırılarda En Çok Hedef Alınan Blockchain Ağları Arasında Yer Alıyor

Ağustos ayının ikinci büyük kaybı, DeFi protokolü Nexera'da gerçekleşti. Protokolden 1,5 milyon dolar değerinde fon çalındı. VOW, Convergence Finance ve iVest DAO gibi diğer platformlar da bu ayın mağdurları arasında yer aldı.

Saldırıların hedefinde çoğunlukla Ethereum ve BNB Chain ağları vardı. Ethereum üç ayrı saldırıya maruz kalırken, BNB Chain'de iki olay kayıtlara geçti. İlginç bir şekilde, merkezi finans (DeFi) alanında Ağustos ayı boyunca herhangi bir kayıp rapor edilmedi.

Immunefi, kripto dünyasındaki güvenlik açıklarına karşı mücadelede önemli bir rol oynuyor. Firma, geçtiğimiz Haziran ayında etik hackerlara ve araştırmacılara yaptığı ödemelerde 100 milyon dolar barajını aştı. Bu ödemeler, 3 bini aşkın hata raporundan kaynaklandı. En yüksek ödül ise Wormhole'un çapraz zincir protokolünde tespit edilen bir açık için verilen 10 milyon dolar oldu.

Şirket, geçtiğimiz ay Ethereum Vakfı ile iş birliği yaparak "Attackathon" adı verilen büyük ölçekli bir denetim yarışması başlattı. Immunefi, 45 binden fazla araştırmacıyla çalıştığını ve Polygon, Optimism, Chainlink gibi önde gelen protokoller aracılığıyla 25 milyar doları aşkın kullanıcı fonunu koruma altına aldığını belirtiyor.