Kripto devleri Solana için milyar dolarlık hazine kuruyor

Güncelleme:
Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital, Solana odaklı kripto hazine şirketi kurmak için 1 milyar dolar topluyor. Üç dev firma halka açık bir şirketi satın alıp Solana biriktirme fonuna dönüştürecek. Cantor Fitzgerald'ın bankacılık yaptığı işlem Eylül başında tamamlanacak. Solana Foundation da girişimi destekliyor.

Kurumsal kripto yatırımlarında yeni bir dönem başlıyor. Michael Saylor'ın Bitcoin hazine stratejisinden ilham alan büyük yatırım firmaları, bu kez Solana'ya odaklanıyor. Bu gelişme, altcoin piyasasında kurumsal kabul görmesinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Solana Hazine Modeli Kripto Para Dünyasında Trend Oluyor

Bloomberg raporuna göre, üç büyük firma halka açık bir şirketi satın alarak onu dijital varlık hazine şirketine dönüştürmeyi planlıyor. İşlemin eylül ayının başlarında tamamlanması bekleniyor.

Cantor Fitzgerald LP, anlaşmanın baş bankacısı olarak hizmet verecek. Blockchain ağının büyümesine odaklanan kâr amacı gütmeyen Solana Foundation da girişimi desteklediğini açıkladı.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, bu sermaye girişinin Solana'nın fiyatı üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti. Ruck, aynı zamanda doğrulanmış kurumsal onay sayesinde daha fazla geliştirici aktivitesi ve ekosistem yatırımı çekeceğini söyledi.

Michael Saylor'ın stratejisinin başarısının ardından, onlarca şirket kurumsal kripto rezervleri kurdu. Bu varlıkların çoğu Bitcoin ve Ethereum'da yoğunlaşsa da artan sayıda firma Solana, BNB ve XRP dahil diğer altcoinlere çeşitlendirme yapıyor.

Verilere göre halka açık Solana hazine şirketleri yaklaşık 3,44 milyon SOL tutuyor. Bu listeye geçen ay daha fazla Solana satın almak için 500 milyon dolarlık kredi anlaşması yapan Upexi öncülük ediyor.

Solana, özellikle DeFi'deki rolü ve geçen yılki memecoin çılgınlığı nedeniyle son yıllarda önemli ivme kazandı. 108,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın altıncı en büyük kripto parası olan Solana, yaklaşık 200 dolardan işlem görüyor ve geçen ayda yüzde 7,7, geçen yılda yüzde 26,8 artış gösterdi.

Serkan KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

