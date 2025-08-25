Kripto devleri Solana için milyar dolarlık hazine kuruyor

Kurumsal kripto yatırımlarında yeni bir dönem başlıyor. Michael Saylor'ın Bitcoin hazine stratejisinden ilham alan büyük yatırım firmaları, bu kez Solana'ya odaklanıyor. Bu gelişme, altcoin piyasasında kurumsal kabul görmesinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Solana Hazine Modeli Kripto Para Dünyasında Trend Oluyor

Bloomberg raporuna göre, üç büyük firma halka açık bir şirketi satın alarak onu dijital varlık hazine şirketine dönüştürmeyi planlıyor. İşlemin eylül ayının başlarında tamamlanması bekleniyor.

Cantor Fitzgerald LP, anlaşmanın baş bankacısı olarak hizmet verecek. Blockchain ağının büyümesine odaklanan kâr amacı gütmeyen Solana Foundation da girişimi desteklediğini açıkladı.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, bu sermaye girişinin Solana'nın fiyatı üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti. Ruck, aynı zamanda doğrulanmış kurumsal onay sayesinde daha fazla geliştirici aktivitesi ve ekosistem yatırımı çekeceğini söyledi.

Michael Saylor'ın stratejisinin başarısının ardından, onlarca şirket kurumsal kripto rezervleri kurdu. Bu varlıkların çoğu Bitcoin ve Ethereum'da yoğunlaşsa da artan sayıda firma Solana, BNB ve XRP dahil diğer altcoinlere çeşitlendirme yapıyor.

Verilere göre halka açık Solana hazine şirketleri yaklaşık 3,44 milyon SOL tutuyor. Bu listeye geçen ay daha fazla Solana satın almak için 500 milyon dolarlık kredi anlaşması yapan Upexi öncülük ediyor.

Solana, özellikle DeFi'deki rolü ve geçen yılki memecoin çılgınlığı nedeniyle son yıllarda önemli ivme kazandı. 108,9 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyanın altıncı en büyük kripto parası olan Solana, yaklaşık 200 dolardan işlem görüyor ve geçen ayda yüzde 7,7, geçen yılda yüzde 26,8 artış gösterdi.