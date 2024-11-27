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Kripto devi Kraken NFT pazarından çekilme kararı aldı

Kripto devi Kraken NFT pazarından çekilme kararı aldı
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Kripto para borsası Kraken, NFT marketini kapatma kararı aldı. Şirket, 27 Kasım 2024'ten itibaren yeni işlemleri sonlandıracak ve platform 27 Şubat 2025'te faaliyetlerini tamamen durduracak.

Nft ekosistemindeki durgunluk sürerken Kraken, kaynaklarını yeni ve duyurulmamış projelere aktaracağını bildirdi. Platform, kullanıcılarına varlıklarını Kraken cüzdan veya tercih ettikleri cüzdanlara taşımaları için üç aylık süre tanıdı.

Geri Sayım Şubat 2025'te Sona Eriyor

Kraken, kullanıcılarına varlıklarını güvenli bir şekilde transfer etmeleri için yeterli süre tanıyacak kademeli bir kapatma planını devreye alıyor.

Nft alım satım işlemleri son dönemde önemli bir düşüş yaşadı. Veriler haftalık NFT işlem hacminin Nisan 2024'ten bu yana 200 milyon doların altında seyrettiğini gösteriyor. CryptoPunks gibi bazı projelerdeki kısmi hareketlenme bu genel durgunluğu değiştiremedi.

Aralık 2021'de duyurulan ve Kasım 2022'de beta sürümüyle başlayan Kraken NFT pazaryeri, yaklaşık iki yıllık bir sürecin ardından tarih oluyor. Kripto para dünyasındaki bu gelişme, NFT pazarının geleceğine dair yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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