Kripto borsası Coinbase DeFi uzmanlarını bünyesine kattı

Coinbase'in agresif büyüme stratejisi 2025 yılında yedinci satın alma işlemiyle devam etti. Şirket, DeFi protokolleri ve tüketici uygulamaları alanında uzmanlaşmış iki kurucuyu bünyesine katarak zincir üstü ekonomi stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Kripto Para Sektöründeki Yetenek Transferi Dalgası Sürüyor

Jacob Frantz ve Zachary Salmon, Coinbase'de zincir üstü tüketici stratejisini geliştirmekle görevlendirilecek. Coinbase yetkilileri, bu transferin DeFi erişimini basitleştirerek kripto parayı kullanıcılar için çok daha kolay hale getireceğini belirtti.

Sensible platformu 2022 yılında kurulmuş ve Coinbase Ventures ile Dragonfly tarafından desteklenmişti. Platform, kullanıcılarına staking ödülleri ve DeFi protokolleri aracılığıyla getiri elde etme imkânı sunuyordu.

Sensible operasyonları ekim ayında sona erecek ve kullanıcıların 10 Ekim tarihine kadar fonlarını çekmeleri gerekiyor. Şirketin LinkedIn sayfası 2-10 kişi arasında çalışan istihdam ettiğini gösteriyor ancak diğer çalışanların geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu anlaşma, Coinbase'in 2025 yılındaki yedinci yedinci şirket satın alımı oldu. Şirket daha önce Liquifi, Spindl ve Deribit gibi şirketleri bünyesine katmış, Iron Fish, Opyn ve Roam'ı da personel kazanımıyla kadrosuna katmıştı.

Coinbase yetkilileri, "bütünsel platform" vizyonlarının finansın geleceğinin zincir üstü olduğu inancına dayandığını açıkladı. Bu vizyon, kullanıcıların işlem yapabileceği, borç alabileceği, stake edebileceği ve kazanabileceği tek durak platform yaratmayı amaçlıyor.