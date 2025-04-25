Kripto Balinaları, Nisan 2025'in Dördüncü Haftasında Hangi Altcoin'leri Aldı?

Uniswap (UNI)

Uniswap'in yerel token'ı UNI, bu hafta kripto balinalarının en çok tercih ettiği altcoin'lerden biri oldu. Büyük yatırımcıların net akışı, son bir haftada yüzde 492 oranında artarak UNI'ye olan ilginin yükseldiğini gösterdi.

Bu veriler, balinaların satın aldığı ve sattığı UNI miktarı arasındaki farkı yansıtıyor. Net akıştaki bu büyük artış, balinaların UNI'ye güveninin arttığını ve fiyat artışı beklentisi içinde olduklarını işaret ediyor.

Eğer alımlar devam ederse, UNI'nin fiyatı 7.10 dolara kadar yükselebilir. Ancak, talep azalırsa, fiyat 4.60 dolara gerileyebilir.

MANTRA (OM)

MANTRA (OM), geçtiğimiz hafta büyük bir fiyat düşüşü yaşadı. Bu, balinalar için fırsat oluşturdu. Santiment verilerine göre, 10 milyon ile 100 milyon OM token'a sahip olan balina adresleri, son bir haftada toplam 26 milyon OM token alımı yaptı.

OM'nin fiyatı, 13 Nisan'da yaşanan ani çöküş sonrası yüzde 90'dan fazla değer kaybetmiş ve 5.5 milyar dolarlık piyasa değeri silinmişti. Küçük yatırımcıları paniğe sürükleyen bu düşüş, balinalar için düşük fiyatla alım yapma fırsatına dönüştü.

Eğer alımlar devam ederse, OM token'ı 1 dolar seviyesini test edebilir. Ancak, satışlar yeniden başlarsa, fiyat 0.022 dolara kadar düşebilir.

Worldcoin (WLD)

Sam Altman'ın OpenAI ile bağlantılı olan Worldcoin (WLD), bu hafta kripto balinalarının tercih ettiği bir diğer altcoin oldu. On-chain veriler, 1 milyon ile 10 milyon WLD token'a sahip balina yatırımcılarının, son bir haftada 13 milyon WLD token aldığını gösteriyor.

Bu grup, şu anda toplamda 798.06 milyon WLD token'a sahip ve bu miktar, bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Eğer balinaların alımları devam ederse, WLD'nin fiyatı 1 doların üzerine çıkabilir. Ancak, satışlar artarsa, fiyat 0.57 dolara kadar gerileyebilir.