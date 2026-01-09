Haberler

Kolombiya kripto borsalarına zorunlu veri raporlaması getirdi

Kolombiya kripto borsalarına zorunlu veri raporlaması getirdi
Güncelleme:
Kolombiya vergi otoritesi, kripto hizmet sağlayıcılarının kullanıcı ve işlem bilgilerini raporlamasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme yayınladı. Ülke, Latin Amerika'nın en hızlı büyüyen ikinci kripto pazarı konumunda yer alıyor.

Kolombiya Ulusal Vergi ve Gümrük Müdürlüğü (DIAN), dijital varlık alanında şeffaflığı artırmak ve vergi kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla yeni bir zorunlu raporlama düzenlemesi getirdi. DIAN, yayımlanan 000240 sayılı kararla kripto borsaları, aracı kurumlar ve Bitcoin, Ether, stablecoin ile diğer kripto paraları işleyen platformların kullanıcı ve işlem verilerini toplamasını ve bildirmesini zorunlu kıldı.

VERİ RAPORLAMA KAPSAMI GENİŞ TUTULUYOR

Düzenleme kapsamında raporlanması gereken bilgiler arasında hesap sahipliği detayları, işlem hacmi, transfer edilen birim sayısı, piyasa değeri ve net bakiyeler yer alıyor. OECD'nin Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi ile uyumlu olan düzenleme, hem yerel hem de Kolombiyalı kullanıcılara veya vergi mükelleflerine hizmet veren yabancı platformları kapsıyor.

Karar 2025 sonlarında yürürlüğe girmekle birlikte raporlama yükümlülükleri 2026 vergi yılı için başladı. 2026 yılının tamamını kapsayan ilk kapsamlı raporun Mayıs 2027'nin son iş gününe kadar sunulması gerekiyor.

Kolombiya'da bireysel kripto yatırımcıları daha önce de varlıklarını ve kazançlarını kişisel vergi beyannamelerinde bildirmek zorundaydı. Ancak üçüncü taraf raporlama yükümlülüğü bulunmuyordu. Yeni düzenleme, vergi otoritesinin beyannameleri çapraz kontrol etmesine ve kripto varlıklarını vergi sistemine daha kapsamlı şekilde entegre etmesine olanak tanıyor.

Uyumsuzluk veya hatalı veri sunulması durumunda raporlanmayan işlemlerin değerinin yüzde 1'ine kadar para cezası uygulanabilecek.

Chainalysis'in Ekim ayında yayınladığı rapora göre Kolombiya, Temmuz 2024 ile Haziran 2025 arasında 44,2 milyar dolarlık toplam kripto işlem hacmiyle Latin Amerika'da beşinci sırada yer aldı. Aynı dönemde alınan kripto değeri açısından bölgenin en hızlı büyüyen ikinci pazarı oldu. Kolombiya bu kategoride yalnızca Brezilya'nın gerisinde kaldı.

