Kenya, kripto firmalarına lisans ve stablecoin rezerv kurallarını getiriyor

Kenya Ulusal Hazinesi, sanal varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik taslak düzenleme metnini kamuoyuyla paylaştı. 4 Kasım 2025'te yürürlüğe giren Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları Kanunu çerçevesinde hazırlanan kurallar lisanslama, rezerv yükümlülükleri ve kamuyu aydınlatma gerekliliklerini düzenliyor. Kamuoyu görüşü için son tarih 10 Nisan 2026 olarak açıklandı.

Düzenleme, Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Otoritesi ile koordineli çalışan çok paydaylı bir teknik komitenin ürünü. Taslağın hazırlanmasını hızlandıran temel etken, Kenya'nın Şubat 2024'te Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınması oldu. FATF, ülkedeki kara para aklamayla mücadele ve terörizmin finansmanını engelleme çerçevesinin yetersizliğini tespit etmiş, sanal varlık hizmet sağlayıcılarını lisanslayan ve denetleyen bir hukuki yapının kurulmasını zorunlu eylemler arasında saymıştı.

STABLECOİN REZERVDE YÜZDE 30 YERELDE TUTMA ZORUNLULUĞU

ulians Amboko'nun aktardığı taslak hükümlerine göre stablecoin ihraçcıları, topladıkları fonların en az yüzde 30'unu Kenya'da yerleşik ticari bankalardaki ayrılmış hesaplarda tutmak zorunda kalacak. Kabul edilen rezerv varlıkları nakit, merkez bankası mevduatları, kalan vadesi 90 günü aşmayan devlet tahvilleri ve en fazla yedi günlük vadeli repo anlaşmalarıyla sınırlı tutuluyor.

Lisanslama tarafında başvuru kapsamı limited sorumlu ortaklıkları da kapsayacak biçimde genişletiliyor. Düzenleyici kurum başvurulara 90 gün içinde yanıt vermekle yükümlü tutulacak. Lisans geçerlilik süresi ise sabit 31 Aralık bitiş tarihinden, düzenleme tarihinden itibaren işleyen 12 aylık döneme çevriliyor. Tüm sanal varlık hizmet sağlayıcılarının Kenya'da bir banka hesabı açması ve iki yılda bir yetkili BT denetçisi tarafından sistem denetiminden geçmesi de zorunlu tutuluyor.

