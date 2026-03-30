Kanada'dan siyasi partilere kripto para bağışı yasağı

Kanada hükümeti, yabancı müdahale endişesiyle siyasi partilere kripto para bağışını yasaklayan bir yasa tasarısını meclise sundu. Birleşik Krallık tarafı da aynı gün aynı yönde adım attı.

"Güçlü ve Özgür Seçimler Yasası" adıyla sunulan tasarı, siyasi partilerin ve seçim sürecine dahil üçüncü tarafların kripto para, para havalesi ile ön ödemeli kart aracılığıyla bağış almasını yasaklıyor. Hükümet, söz konusu ödeme yöntemlerinin anonim ve takibi güç katkılara zemin hazırladığını öne sürdü.

BAĞIŞLAR İADE EDİLECEK VEYA KURULA TESLİM EDİLECEK

Tasarının hükümet adına meclis liderliğini yürüten Steven MacKinnon, önlemlerin yabancı tehditleri engellemeyi ve seçim güvenliğini pekiştirmeyi hedeflediğini belirtti. "Yeni yatırımlar, güçlendirilmiş hükümet koordinasyonu ve bu tasarıyla seçimlerimizin her zaman özgür, adil ve güvenli kalmasını sağlamak için harekete geçiyoruz." dedi. Yasalaşabilmesi için tasarının Avam Kamarası'nda birden fazla okuma ve komite aşamasından geçmesi, ardından Senato'dan geçerek Genel Vali'nin onayına sunulması gerekiyor.

Kanada'da kripto para bağışına 2019'dan bu yana izin veriliyor. Seçim kurulu başkanı Stephane Perrault, 2024 tarihli raporunda katkının kaynağını tespitteki güçlük gerekçesiyle bağış yasağını önermişti.

İHLALLERE KATKI BEDELİNİN İKİ KATI CEZA

Tasarı yasalaşırsa yasaklanan yöntemlerle yapılan bağışların iade edilmesi, imha edilmesi ya da seçim kuruluna teslim edilmesi zorunlu olacak. İhlaller için katkının iki katına kadar para cezasına ek olarak bireyler 25 bin dolar, kurumsal kuruluşlar ise 100 bin dolar ek yaptırımla karşılaşabilecek. Tasarı ayrıca aday taklidi yapan gerçekçi deepfake içeriklere yönelik mevcut yasağın kapsamını da genişletiyor.

2024'te dönemin Kamu Güvenliği Bakanı tarafından sunulan benzer bir tasarı, Avam Kamarası'nda ikinci okumayı geçemeden gündemden düşmüştü.

Serkan KÖSE
