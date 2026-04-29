Haberler

Kanada Bitcoin ATM'lerini yasaklamayı teklif etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada federal hükümeti, Bitcoin ATM'lerini yasaklamayı teklif etti. Hükümet, söz konusu cihazları dolandırıcılık ve kara para aklama amacıyla kullanılan "birincil yöntem" olarak tanımlarken vatandaşlar yetkili fiziksel işletmelerden kripto varlık almayı sürdürebilecek.

Kamuoyuyla paylaşılan bahar ekonomi güncellemesinde hükümet, kripto para ATM'lerini "dolandırıcıların kurbanları mağdur etmek ve suçtan elde edilen nakit gelirleri aklamak için başvurduğu birincil yöntem" olarak nitelendirdi. Yasağa ilişkin ayrıntılı düzenleme takvimi belgede yer almadı.

Kanada'da yaklaşık 4 bin kripto para ATM'si bulunuyor. Bu rakam ülkeyi dünyanın en yüksek ATM yoğunluğuna sahip ülkeleri arasına taşıyor. Buna karşın sektör bugüne kadar sektöre özgü herhangi bir düzenleme çerçevesinden yoksun kaldı.

BİTCOİN ATM'LERİNE YASAK DALGASI BÜYÜYOR

Kanada'nın hamlesi, kripto para ATM'lerine yönelik uluslararası denetimin sıkılaştığı bir döneme denk geldi. ABD'de Indiana eyaleti mart ayında kripto para ATM'lerini eyalet genelinde tamamen yasakladı. Geçen hafta ise Tennessee valisi benzer bir yasağı hayata geçiren tasarıyı imzaladı. Yeni yasa, sorumluluğu ATM operatörlerinin ötesine taşıyarak bu makinelere ev sahipliği yapan işletmeleri de kapsam altına aldı.

Avustralya, kara para aklamayla mücadele ajansının yetkilerini genişleterek kripto para ATM'lerindeki yasa dışı kullanımın önüne geçmeyi teklif etti. Yeni Zelanda ise bu cihazları doğrudan yasaklama planını açıkladı.

ABD'deki tabloya bakıldığında sorunun boyutu daha net ortaya çıkıyor. FBI verilerine göre 2025 yılında kripto para ATM'leriyle ilişkili 13 bin 460 şikâyet kayıt altına alındı. Bu şikayetlerden kaynaklanan kayıplar bir önceki yıla göre yüzde 58 artarak 389 milyon dolara ulaştı.

Serkan KÖSE
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

