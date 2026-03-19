K33, Strategy'nin STRC destekli Bitcoin modelinde yapısal risklere dikkat çekti

Şirket geçen hafta 1,57 milyar dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Bu tutarın 1,18 milyar doları STRC satışlarından, 396 milyon doları ise A Sınıfı adi hisse (MSTR) ihraçlarından sağlandı. İki haftalık süreçte toplam 40.331 Bitcoin biriktiren Strategy, bu periyottaki en yüksek dördüncü alımını tamamladı. Geçen haftaki 22.337 Bitcoin'lik alım ise haftalık rekorlar arasında ilk beşe girdi. Toplanan 2,85 milyar doların yüzde 55'i STRC'den karşılandı.

STRC'DE YÜZDE 10 DÜŞÜŞ

STRC, 100 dolara yakın işlem görmesi hedeflenen ve yıllık yüzde 11,5 oranında değişken temettü ödeyen kalıcı bir tercihli hisse senedidir. Lunde'a göre araç şimdiye kadar yüzde 5 ile yüzde 10 arasında birden fazla değer kaybı yaşadı. STRC'nin uzun süre hedef fiyatın altında kalması durumunda "değere dönüş" dinamiğine olan güven sarsılabilir ve araç, sabit getirili bir ürün görünümünden kredi benzeri bir risk profiline kayabilir.

Model, hem STRC'nin hedef fiyat yakınında seyretmesini hem de Strategy hissesinin net varlık değerinin üzerinde işlem görmesini gerektiriyor. Bu iki koşul büyük ölçüde piyasa duyarlılığına dayanıyor. Şirket yaklaşık 2,25 milyar dolar nakit tutuyor. Bu miktar yaklaşık 25 aylık temettü ödemesini karşılamaya yeterli.

Lunde konuyla ilgili olarak, "Bu yapı, uygun koşullarda Bitcoin talebine artımlı destek sağlayabilir. MSTR'nin güçlü nakit tamponunu göz önünde bulundurduğumuzda, bunu BTC için ani sistemik bir risk olarak değerlendirmiyoruz." ifadesini kullandı.

K33 ayrıca Bitcoin'in 27 Şubat'tan bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kazandığına dikkat çekti. Nasdaq ve S&P 500 geriledi, altın ise İran savaşının baskısıyla daha derin kayıplar verdi. Lunde, bu görece güçlü seyrin kısmen önceki konumlanmadan kaynaklandığını belirtti. Söz konusu dönemde Bitcoin "az sahiplenilmiş, aşırı açığa satılmış ve aşırı satılmış" bir görünüm sergiliyordu.