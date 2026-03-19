Haberler

K33, Strategy'nin STRC destekli Bitcoin modelinde yapısal risklere dikkat çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

K33 Araştırma Direktörü Vetle Lunde, Strategy'nin STRC kalıcı tercihli hissesi üzerinden sürdürdüğü Bitcoin alım modelinin piyasa duyarlılığına bağlı yapısal riskler barındırdığını açıkladı.

Şirket geçen hafta 1,57 milyar dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdi. Bu tutarın 1,18 milyar doları STRC satışlarından, 396 milyon doları ise A Sınıfı adi hisse (MSTR) ihraçlarından sağlandı. İki haftalık süreçte toplam 40.331 Bitcoin biriktiren Strategy, bu periyottaki en yüksek dördüncü alımını tamamladı. Geçen haftaki 22.337 Bitcoin'lik alım ise haftalık rekorlar arasında ilk beşe girdi. Toplanan 2,85 milyar doların yüzde 55'i STRC'den karşılandı.

STRC'DE YÜZDE 10 DÜŞÜŞ

STRC, 100 dolara yakın işlem görmesi hedeflenen ve yıllık yüzde 11,5 oranında değişken temettü ödeyen kalıcı bir tercihli hisse senedidir. Lunde'a göre araç şimdiye kadar yüzde 5 ile yüzde 10 arasında birden fazla değer kaybı yaşadı. STRC'nin uzun süre hedef fiyatın altında kalması durumunda "değere dönüş" dinamiğine olan güven sarsılabilir ve araç, sabit getirili bir ürün görünümünden kredi benzeri bir risk profiline kayabilir.

Model, hem STRC'nin hedef fiyat yakınında seyretmesini hem de Strategy hissesinin net varlık değerinin üzerinde işlem görmesini gerektiriyor. Bu iki koşul büyük ölçüde piyasa duyarlılığına dayanıyor. Şirket yaklaşık 2,25 milyar dolar nakit tutuyor. Bu miktar yaklaşık 25 aylık temettü ödemesini karşılamaya yeterli.

Lunde konuyla ilgili olarak, "Bu yapı, uygun koşullarda Bitcoin talebine artımlı destek sağlayabilir. MSTR'nin güçlü nakit tamponunu göz önünde bulundurduğumuzda, bunu BTC için ani sistemik bir risk olarak değerlendirmiyoruz." ifadesini kullandı.

K33 ayrıca Bitcoin'in 27 Şubat'tan bu yana yaklaşık yüzde 13 değer kazandığına dikkat çekti. Nasdaq ve S&P 500 geriledi, altın ise İran savaşının baskısıyla daha derin kayıplar verdi. Lunde, bu görece güçlü seyrin kısmen önceki konumlanmadan kaynaklandığını belirtti. Söz konusu dönemde Bitcoin "az sahiplenilmiş, aşırı açığa satılmış ve aşırı satılmış" bir görünüm sergiliyordu.

Burak KÖSE
Haberler.com
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
Sahaya giren topu dışarıya atan oyuncu saniyeler sonra hayatının şokunu yaşadı

Sahaya giren ikinci topu dışarı attı! İyiliği pahalıya patladı
Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK 'Asla' diyerek uyardı

Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! SGK "Asla" diyerek uyardı
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
Balıkçıda yemek yiyen ailenin üzerine asma tavan çöktü! Mekan sahibinden pişkin savunma

Yemek yerken ölümden döndüler, mekan sahibi "Doğal afet" dedi
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor