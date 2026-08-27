JPMorgan stablecoin kapısını açık bıraktı

Eski pozisyon iki koldan işliyordu. Bazı banka yöneticileri, bankaların ihraç edeceği dijital dolara yeterli talep olup olmadığını açıkça sorguluyordu. Sektör aynı dönemde, kripto şirketlerinin mevduatla rekabet edebilecek stablecoin çıkarma girişimlerine karşı aylarca lobi yaptı.

Değişimin nedeni pazarın büyüklüğünde. En büyük stablecoinler bugün yüz milyarlarca dolarlık bir piyasaya karşılık geliyor ve bankalar bu alanı kripto şirketleri ile diğer rakiplere bırakmak istemiyor.

JPMORGAN'IN ELİNDE ZATEN BİR TOKEN VAR

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase, konuya yakın kaynaklara göre kısa süre önce kendi stablecoinini çıkarma seçeneğini değerlendirdi. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında ve banka ürün geliştirme çalışmalarına başlamadı.

Banka bu seçeneği tamamen dışlamıyor. JPMorgan sözcüsü, "Bir stablecoin ihraç etme planımız bulunmuyor." dedi ve kurumun müşteri talebine ve değişen düzenleyici ortama bağlı olarak seçeneklerini değerlendirebileceğini belirtti.

JPMorgan halihazırda ödemeleri blok zinciri üzerinden kolaylaştırmak için tasarlanan JPM Coin adlı tokenleştirilmiş mevduat sistemini işletiyor.

Tokenleştirilmiş mevduat, geleneksel banka parasının dijital biçimini temsil ediyor. Bu nedenle JPM Coin ile bankanın değerlendirdiği stablecoin aynı ürün sayılmıyor.

YAKLAŞIK 3 BİN BANKA ORTAK PLATFORM KURUYOR

Bankaların ortak girişimlerinden biri daha ileri aşamada. Aralarında Bank of America, Wells Fargo ve Santander'ın da yer aldığı ondan fazla finans kuruluşu küresel bir stablecoin ortaklığı için çalışıyor.

Önerilen girişimin önce ABD dolarına odaklanması planlanıyor. Proje daha sonra euro ve diğer G7 para birimlerine genişleyebilir. Bankalar ayrıca bölgeye göre değişen ticari kullanım senaryolarını değerlendiriyor.

Bir başka girişim eyalet bankacılar birliklerinden geldi. Konsorsiyum salı günü, bankaların sahipliğinde bir blok zinciri platformu kurma planını duyurdu. Girişimde şu anda yaklaşık 3 bin bankayı temsil eden 39 eyalet bankacılar birliği yer alıyor.

Bu tablo, bankaların stablecoin ilgisinin kriptoyu benimsemekten çok ödeme piyasasındaki rollerini koruma isteğiyle bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

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