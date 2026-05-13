JPMorgan Ethereum üzerinde ikinci tokenize para piyasası fonunu kuruyor

Yayımlanan başvuruya göre "OnChain Liquidity-Token Money Market Fund" adlı yeni fon ABD Hazine tahvillerine ve nakit ya da Hazine tahvili teminatlı gecelik repo anlaşmalarına yatırım yapacak. Fon Ethereum Blockchain ağı üzerinde tokenize edilecek ve JLTXX koduyla işlem görecek. Blockchain altyapısını JPMorgan'ın kendi birimi Kinexys Digital Assets yönetecek.

STABLECOİN İHRAÇÇILARININ REZERV GEREKSİNİMLERİNİ HEDEFLİYOR

JPMorgan fonun GENIUS Yasası kapsamında stablecoin ihraççılarının tutması gereken uygun rezerv varlık gereksinimlerini karşılamayı hedeflediğini belirtti. Yasa ABD'de faaliyet gösteren stablecoin ihraççılarının tokenlerini ABD Hazine tahvilleri, nakit ve sigortalı banka mevduatları gibi yüksek likiditeye sahip varlıklarla desteklemesini zorunlu kılıyor.

Ethereum şu an yatırımcıların kullanabileceği tek Blockchain ağı olarak tanımlanırken gelecekte başka ağlara da genişleme öngörülüyor. SEC başvurusu 13 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor ancak JPMorgan fonun lansman tarihini açıklamadı.

TOKENİZE VARLIK PİYASASI 32 MİLYAR DOLARI AŞTI

JLTXX bankanın Ethereum üzerindeki ikinci tokenize para piyasası fonu olacak. JPMorgan geçen yıl kurumsal yatırımcılara yönelik zincir üstü nakit yönetimi ürünü olan MONY fonunu piyasaya sürmüştü. Morgan Stanley de geçen ay benzer bir stablecoin rezerv odaklı para piyasası fonu kurdu ancak bu ürün Blockchain altyapısı üzerinde çalışmıyor. Franklin Templeton'ın ise BENJI adıyla bilinen tokenize para piyasası fonu bulunuyor.

Sektör verilerine göre tokenize gerçek dünya varlıkları piyasası 13 Mayıs itibarıyla yaklaşık 32,2 milyar dolara ulaştı. Tokenize ABD Hazine tahvili ürünleri yaklaşık 15,9 milyar dolarla en büyük payı oluşturuyor.