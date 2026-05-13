Haberler

JPMorgan Ethereum üzerinde ikinci tokenize para piyasası fonunu kuruyor

JPMorgan Ethereum üzerinde ikinci tokenize para piyasası fonunu kuruyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amerikan yatırım bankası JPMorgan, ABD'deki stablecoin ihraççılarının rezerv gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan yeni bir tokenize para piyasası fonu için SEC'e başvuru yaptı.

Yayımlanan başvuruya göre "OnChain Liquidity-Token Money Market Fund" adlı yeni fon ABD Hazine tahvillerine ve nakit ya da Hazine tahvili teminatlı gecelik repo anlaşmalarına yatırım yapacak. Fon Ethereum Blockchain ağı üzerinde tokenize edilecek ve JLTXX koduyla işlem görecek. Blockchain altyapısını JPMorgan'ın kendi birimi Kinexys Digital Assets yönetecek.

STABLECOİN İHRAÇÇILARININ REZERV GEREKSİNİMLERİNİ HEDEFLİYOR

JPMorgan fonun GENIUS Yasası kapsamında stablecoin ihraççılarının tutması gereken uygun rezerv varlık gereksinimlerini karşılamayı hedeflediğini belirtti. Yasa ABD'de faaliyet gösteren stablecoin ihraççılarının tokenlerini ABD Hazine tahvilleri, nakit ve sigortalı banka mevduatları gibi yüksek likiditeye sahip varlıklarla desteklemesini zorunlu kılıyor.

Ethereum şu an yatırımcıların kullanabileceği tek Blockchain ağı olarak tanımlanırken gelecekte başka ağlara da genişleme öngörülüyor. SEC başvurusu 13 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor ancak JPMorgan fonun lansman tarihini açıklamadı.

TOKENİZE VARLIK PİYASASI 32 MİLYAR DOLARI AŞTI

JLTXX bankanın Ethereum üzerindeki ikinci tokenize para piyasası fonu olacak. JPMorgan geçen yıl kurumsal yatırımcılara yönelik zincir üstü nakit yönetimi ürünü olan MONY fonunu piyasaya sürmüştü. Morgan Stanley de geçen ay benzer bir stablecoin rezerv odaklı para piyasası fonu kurdu ancak bu ürün Blockchain altyapısı üzerinde çalışmıyor. Franklin Templeton'ın ise BENJI adıyla bilinen tokenize para piyasası fonu bulunuyor.

Sektör verilerine göre tokenize gerçek dünya varlıkları piyasası 13 Mayıs itibarıyla yaklaşık 32,2 milyar dolara ulaştı. Tokenize ABD Hazine tahvili ürünleri yaklaşık 15,9 milyar dolarla en büyük payı oluşturuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Özkan Yalım'ın ifadesinde skandal iddia! Genç avukat ateş püskürdü: Şerefsizsiniz

İfadede adı geçen avukattan hakkındaki otel odası iddiasına yanıt
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım

AK Parti'ye geçen Köksal, Afyonluları bu sözlerle ikna etmeye çalıştı

Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

Görüştükleri konuşuluyordu! Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu
21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne gidince hüngür hüngür ağladı

Maç bitti hüngür hüngür ağladı, işte nedeni
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Icardi Galatasaray defterini kapattı

Bir devir sona erdi!

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha