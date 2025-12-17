Japonya'nın finans devinden kritik stablecoin ortaklığı

Japonya merkezli finans holdingi SBI Holdings, blok zincir girişimi Startale Group ile stratejik bir iş birliğine imza attı. İki şirket, Japon yeni değerine sabitlenmiş ve yasal düzenlemelere tam uyumlu bir stablecoin geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi.

JAPONYA'DA DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE GENİŞLİYOR

Projenin 2026 yılının ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Henüz ismi açıklanmayan bu stablecoin, küresel ödemeler ve kurumsal kullanım için özel olarak tasarlanacak. İhraç ve itfa süreçlerini SBI Shinsei Bank iştiraki Shinsei Trust & Banking üstlenecek. Tokenin piyasadaki dolaşımı ise lisanslı kripto varlık platformu SBI VC Trade tarafından sağlanacak.

SBI Holdings Yönetim Kurulu Başkanı Yoshitaka Kitao, token ekonomisine geçişin geri döndürülemez bir toplumsal eğilim olduğunu vurguladı. Kitao, bu girişimin dijital finans hizmetlerinin geleneksel finansla tam entegrasyonunu hızlandıracağını belirtti.

Sony destekli Soneium ağının geliştiricilerinden olan Startale Group, kısa süre önce kurumsal odaklı dolar stablecoin'i USDSC'yi tanıtmıştı. Yeni geliştirilecek Japon yeni varlığı ile USDSC'nin, Startale ve SBI ortaklığında kurulacak 7/24 tokenizasyon borsası için tamamlayıcı bir para birimi yığını oluşturması hedefleniyor.

Startale CEO'su Sota Watanabe, projenin sadece günlük bir ödeme aracı olmayacağını ifade etti. Watanabe, bu varlığın yapay zeka ajanları arasındaki ödemelerde ve tokenize varlıkların dağıtımında merkezi bir rol oynayacağına dikkat çekti.

SBI, ağustos ayında Ripple ile yaptığı anlaşmayla 2026 yılında Japonya pazarına Ripple USD (RLUSD) sunacağını duyurmuştu. Japonya Finansal Hizmetler Ajansı ise yakın zamanda yerel proje JPYC'ye onay vererek ülkedeki stablecoin ekosistemini destekleyen adımlar atmıştı.