James Wynn, DOGE kaldıraçlı işleminde tasfiye oldu

Kripto milyoneri James Wynn, Dogecoin'de (DOGE) açtığı 10x kaldıraçlı uzun pozisyonunun tasfiye olmasıyla 22.627 dolar kaybetti. Wynn, bu kaybına rağmen piyasa düşüşünün sona erdiğini savunarak yeni uzun pozisyon açmaya hazırlandığını açıkladı.

Wynn'in Kayıpları Büyüyor

James Wynn'in tasfiyesi, mart ayından bu yana yaşadığı milyarlarca dolarlık kayıpların son halkası oldu. Onchain verilerine göre Wynn, tek bir hesap üzerinden mart ayından bu yana 21,7 milyon dolardan fazla zarar etti.

Son tasfiyeden önce 30 mayısta açtığı 100 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) pozisyonu da 105 bin dolar seviyesindeki kısa düşüş sırasında tasfiye olmuştu. Ardından haziran başında yine 100 milyon dolarlık bir Bitcoin pozisyonunu kaybederek yaklaşık 25 milyon dolar zarara uğradı.

Wynn, yaşadığı son DOGE kaybını "memecoin cabal" olarak adlandırdığı piyasa yapıcıların manipülatif işlemlerine bağladı. Wynn, "Memecoin piyasasında arzı onlara verirseniz doğrudan üzerinize boşaltıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendi meme coin projelerini geliştirmeyi planladığını belirten Wynn, bu projelerde sosyal medya etkileyicilerinin (KOL) herhangi bir pay almayacağını vurguladı. Daha önce PEPE ve benzeri altcoinlerde de milyonlarca dolarlık kayıp yaşayan Wynn'in yeni stratejisi piyasa takipçileri tarafından merakla izleniyor.

Son gelişmeler Wynn'in piyasalara bakışındaki iyimserliği değiştirmiş değil. "Ayı piyasası söylemleri abartılı, zaman max long zamanı." diyen yatırımcı, riskli kaldıraçlı işlemlerine devam edeceğini ifade etti.