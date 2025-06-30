İspanya'da dev kripto dolandırıcılığı operasyonu

İspanya'da dev kripto dolandırıcılığı operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da düzenlenen operasyonda 540 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı şebekesi çökertildi. Hong Kong merkezli organizasyonun 5 üyesi tutuklandı.

İspanyol güvenlik güçleri, 25 Haziran'da Madrid ve Kanarya Adaları'nda düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 540 milyon dolar değerinde kripto para dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddia edilen uluslararası bir suç örgütünün 5 üyesini gözaltına aldı. Yaklaşık 5 bin kişinin mağdur edildiği organizasyon, Hong Kong merkezli kurduğu karmaşık şirket ağı üzerinden para aklama faaliyetleri yürütüyordu.

İspanyol Polisi 540 Milyon Dolarlık Kripto Çetesini Çökertti

Uluslararası bir iş birliğiyle yürütülen operasyon kapsamında, İspanya'da 540 milyon dolar (460 milyon avro) değerinde bir kripto para dolandırıcılığı ve aklama şebekesine yönelik önemli bir adım atıldı. 5.000'den fazla mağdurdan elde edildiği iddia edilen fonlarla bağlantılı olarak beş şüpheli tutuklandı.

İspanya'nın Guardia Civil birimi tarafından 25 Haziran'da düzenlenen baskınlar neticesinde, şüphelilerden üçü Kanarya Adalarında, ikisi ise başkent Madrid'de gözaltına alındı. Soruşturmanın, Europol'ün yanı sıra Estonya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri emniyet teşkilatlarının da desteğiyle yürütüldüğü bildirildi.

Europol tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre suç örgütünün faaliyetleri arasında nakit çekimleri, banka havaleleri ve kripto para ödemeleri yoluyla yasa dışı fon toplama eylemleri bulunuyor. Soruşturmacılar, şebekenin suç gelirlerini aklamak, gizlemek ve transfer etmek amacıyla Hong Kong dışında kurulmuş paravan bir şirket ve karmaşık bir bankacılık ağı kullandığını değerlendiriyor. Yapılan incelemeler, bu işlemlerin farklı isimler adına açılmış çok sayıda hesap ve çeşitli kripto para borsaları üzerinden gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma sürecinin çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş

İki hata birleşince, İzmir'de felaket göz göre göre gelmiş
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı

Ciğerlerimiz yanıyor! 50 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Jhon Duran'ın temsilcisi İstanbul'da

Menajeri İstanbul'da! Dünyaca ünlü golcü isim Fenerbahçe'ye geliyor
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

Beşiktaş'ı bu yüzden seçmiş
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz

Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title