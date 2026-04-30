İngiltere tokenize fonları düzenleyici çerçeveye aldı

FCA, tokenizasyonun ve dağıtık defter teknolojisinin (DLT) fon yönetimini daha verimli kılabileceğini belirterek İngiltere varlık yönetimi sektöründe yeniliği desteklemeyi hedeflediğini açıkladı. Düzenleyici çerçeve, Ocak 2025'te başbakana iletilen bir mektupla kamuoyuyla paylaşılan dijital varlık yol haritasının parçası olarak sunuluyor.

FCA Piyasalar İcra Direktörü Simon Walls, tokenizasyonun varlık yönetiminde "önemli bir rol üstleneceğini" ve düzenleyicinin tokenize fonların FCA kuralları çerçevesinde nasıl işleyebileceği konusunda firmalara güven sağlayacak pratik bir çerçeve ortaya koyduğunu söyledi.

PS26/7, firmaların yatırımcı kayıtlarını sektörün "Blueprint" modeli aracılığıyla DLT üzerinde tutmasına izin veriyor. Uygun dayanıklılık planları mevcut olmak kaydıyla zincir üzeri işlem kayıtları, birim işlemleri için birincil defter işlevi görebiliyor ve tam anlamıyla bir zincir dışı kopya tutulması zorunlu hale gelmiyor. FCA, Blueprint modelinin halihazırda ilk tokenize İngiltere UCITS fonlarının yetkilendirilmesinde kullanıldığını da teyit etti.

Temel kural değişikliği, opsiyonel "Doğrudan Fona" (D2F) işlem modeliyle hayata geçiyor. Bu yapıda fon yöneticisi yerine fonun kendisi veya emanet kuruluşu yatırımcı işlemlerinde karşı taraf konumuna geliyor. İşlemler tek bir adımda yatırımcılar ile fon arasında nakit aktarımına karşılık birimin ihraç ya da iptal edilmesi biçiminde tamamlanıyor.

FCA YOL HARİTASI TOKENİZE VARLIKLARI AŞIYOR

FCA, bugünün tokenize fonlarından tokenize varlıklara ve nihayetinde tokenize nakit akışlarına uzanan bir yol haritası çiziyor. Bu vizyonda yatırımcılar tokenize varlıkları dijital cüzdanlarda tutarken yöneticiler akıllı sözleşmeler aracılığıyla portföyü yönetiyor.

Düzenleyici, fonların uzlaşma ve bazı giderlerde dijital nakit ve stablecoin kullanabilmesi için muafiyet başvurularına açık olduğunu açıkladı. Toptan piyasalarda DLT'nin daha geniş kullanımına ilişkin görüşlerin 2026'da alınacağı da duyuruldu.

FCA bu ay başında stablecoin ihracını, alım satımı, saklama hizmetlerini ve staking'i kapsayan daha geniş çerçeveli kripto varlık rehberini kamuoyunun görüşüne açmıştı. Söz konusu kapsamlı çerçevenin Ekim 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.