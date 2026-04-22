İngiltere stablecoin ve mevduat tokenlarını tek ödeme çerçevesinde birleştiriyor

Hazine ve Şehir Bakanı Lucy Rigby'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre yeni çerçeve, ödemelerde kullanılan stablecoinlerin yakında hayata geçirilecek ihraç rejimi kapsamına alınmasını içeriyor. Finansal Davranış Otoritesi'nin (FCA) Açık Bankacılık alanındaki yetki kapsamı genişleyecek. Ayrıca yapay zeka ajanları tarafından gerçekleştirilen ödeme işlemlerine yönelik düzenleyici uyarlamaların araştırılacağı da duyuruldu.

Paket kapsamında stablecoin ödeme hizmetleri sunmak isteyen firmaların idari yükünü azaltacak yeni mevzuat hazırlanacak. EY ortağı ve eski FCA geçici CEO'su Chris Woolard CBE, tokenlaştırılmış toptan finansal sistemlerin geliştirilmesine öncülük etmek üzere Toptan Dijital Piyasalar Şampiyonu olarak atandı. Finans, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'ne Nisan ayından geçerli olmak üzere 1 milyon sterlin (yaklaşık 1,35 milyon dolar) ek finansman aktarılacak.

İNGİLTERE'NİN FİNTECH HAMLESİ

Rigby, paketi İngiltere'nin finansal hizmetler ve ödeme inovasyonundaki küresel konumunu pekiştirme çabasının bir parçası olarak nitelendirdi. Fintech'in "gerçek bir İngiliz başarı hikayesi" olduğunu vurgulayan Bakan, "Bugünkü paket, güvenli, rekabetçi ve hızlı teknolojik değişimin yarattığı fırsatları tam anlamıyla değerlendirmeye hazır bir ödeme ekosistemi inşa ederken koyduğumuz en son kararlı adımı temsil ediyor." ifadesini kullandı. Hükümet ayrıca dijital varlıkların ve Blockchain teknolojilerinin tüketici ile işletmelerin finansal hizmetlerle etkileşimini dönüştürme potansiyeli taşıdığını da kabul etti.

CoinCover ticari direktörü Anthony Yeung, stablecoin ve tokenlaştırmaya odaklanmanın kurumsal fırsatların yoğunlaştığı alanla örtüştüğünü belirtirken düzenleyici tasarımın benimsemeyi tek başına güvence altına alamayacağına dikkat çekti. "Düzenleme ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun benimsemeyi ancak belirli bir noktaya kadar taşıyabilir." dedi. Yeung, dijital varlıklara duyulan güvenin yalnızca düzenleyici çerçeveyle sınırlı kalmayıp saklama altyapısı, anahtar yönetimi ve iş sürekliliği mekanizmalarının güvenilirliğine de dayandığını belirtti.

Hazine ayrıca yakın vadede ödeme hizmetleri ve elektronik para düzenlemesinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir danışma süreci başlatacağını duyurdu. Bu adım, hükümetin İngiltere'yi finansal hizmetlerde "dünyanın tercih merkezi" haline getirme hedefini taşıyan "Leeds Reformları" ve sektöre yönelik on yıllık planla uyumlu.