Hong Kong stablecoin sektöründe sıkı denetime başlıyor

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), kripto varlık düzenlemelerinde öncü bir hamle yaparak stablecoin sektöründe yeni bir döneme imza atıyor. Piyasada yaşanan aşırı spekülatif hareketlerin ardından HKMA sert önlemler alıyor. Özellikle Guotai Junan'ın bankacılık lisansının dijital varlıkları kapsayacak şekilde genişletilmesinin ardından hisse fiyatının yüzde 300 artması, düzenleyicileri harekete geçirdi.

Hong Kong Stablecoin Reklamlarını Yasaklanıyor

Hong Kong'un yeni stablecoin yönetmeliği, 1 Ağustos'tan itibaren bireysel yatırımcılara lisanssız fiat-referanslı stablecoinleri sunmayı veya tanıtmayı suç kapsamına alıyor. Düzenleme, 50.000 Hong Kong doları tutarında para cezası ve en fazla altı ay hapis cezası olmak üzere cezai yaptırımlar içeriyor.

HKMA İcra Kurulu Başkanı Eddie Yue, yürürlüğe girecek düzenlemenin gelişmekte olan stablecoin sektörüne güvenilirlik ve istikrar getirmeyi amaçladığını belirtti. Yue, yatırımcıları dolandırıcılık ve aşırı spekülasyondan korumayı hedeflediklerini vurguladı.

Piyasa çılgınlığının stablecoin duyurularının körüklendiğini söyleyen Yue, bunun haksız hisse senedi fiyatlarına ve işlem hacmi artışlarına yol açtığını ifade etti. "Coşkuyu daha fazla dizginlemek gerekli görünüyor" şeklinde açıklama yaptı.

Stablecoin lisansı için başvuran 50 kadar şirket bulunuyor. Haziran ayında Guotai Junan hisseleri, bankacılık lisansının dijital varlıkları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin ardından yüzde 300 artış gösterdi.

Yue, birçok kurumun stablecoin lisansı alma konusunda ilgi göstermek için merkez bankasına yaklaştığını ancak birçok teklifin belirsiz, kavramsal olduğunu ve gerçekçi uygulama planlarından yoksun olduğunu söyledi. Bu nedenle Yue, başlangıçta yalnızca bir avuç lisansın verileceğini, çoğu başvurucunun onay beklememesi gerektiğini belirtti.