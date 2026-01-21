Haberler

Hong Kong sektör temsilcileri, sıkılaştırılmış kripto lisans kurallarına itiraz etti
Güncelleme:
Hong Kong'daki bir sektör kuruluşu, dijital varlık yönetimine ilişkin önerilen düzenleme çerçevesinin geleneksel yatırımcıları kripto piyasasından uzaklaştırabileceği uyarısında bulundu.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Profesyonelleri Derneği (HKSFPA), kısa bir süre önce düzenleyicilere sunduğu görüşte, Tip 9 lisansı sahibi yöneticiler için mevcut "de minimis" eşiğini kaldırmayı öngören düzenleme tekliflerine itiraz etti. Mevcut çerçeveye göre portföy ve varlık yönetimini kapsayan Tip 9 lisansına sahip firmalar, düzenleyiciyi bilgilendirmek koşuluyla bir fonun brüt varlık değerinin yüzde 10'undan azını kripto varlıklara yatırabiliyordu. Bu işlem için ayrı bir lisans gereksinimi bulunmuyordu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TEPKİLİ

Sektör kuruluşu, önerilen değişikliklerin bu eşiği tamamen kaldıracağına dikkat çekti. Yeni düzenlemeyle Bitcoin'e yüzde 1'lik bir pozisyon bile tam kapsamlı sanal varlık yönetimi lisansı gerektiriyor olacak. HKSFPA, bu "ya hep ya hiç" yaklaşımının orantısız olduğunu savundu. Derneğe göre düzenleme, sınırlı risk maruziyetine rağmen ciddi uyum maliyetleri getirecek ve geleneksel yöneticilerin kripto varlık sınıfına girmesini zorlaştıracak.

Yerel hukuk firması JunHe'nin avukatları, teklifin düzenleyici beklentilerde köklü bir değişiklik anlamına geldiğini belirtti. Avukatlara göre bazı varlık yöneticileri portföylerinin yüzde 100'ünü dijital varlıklara yatırmasına rağmen Tip 9 lisansı bulundurmuyordu. Bu firmalar, menkul kıymet portföyü yönetiminin geleneksel tanımı kapsamına girmediği için lisans zorunluluğundan muaftı. Yeni düzenlemeyle bu firmaların da sanal varlık yönetimi lisansı alması zorunlu hale gelecek ve düzenleyici çerçevenin kapsamı önemli ölçüde genişleyecek.

SAKLAMA KURALLARINA DA İTİRAZ

HKSFPA, sanal varlık yöneticilerinin varlıkları yalnızca SFC lisanslı saklama hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla tutmasını zorunlu kılan düzenleme önerisini de eleştirdi. Dernek, bu kuralın henüz yerel saklama hizmeti sağlayıcılarının desteklemediği erken aşama tokenlere yatırım yapan özel sermaye ve girişim sermayesi fonları için uygulanamaz olduğunu vurguladı. Katı bir zorunluluğun Hong Kong merkezli yöneticilerin Web3 odaklı girişim sermayesi fonları işletmesini fiilen engelleyebileceği uyarısında bulunan dernek, hükümetin profesyonel yatırımcılara hizmet veren fonlar için kendi kendine saklama ve nitelikli offshore saklama hizmeti sağlayıcılarının kullanımına izin verme konusundaki değerlendirmelerini desteklediğini açıkladı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
