Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin YouTube kanalı hacklendi: Kripto reklamı yapıldı

Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin YouTube kanalı, siber saldırıya uğrayarak, anayasa mahkemesi duruşmaları yerine kripto para birimi XRP'nin tanıtım videolarıyla dolduruldu. Olay, hukuki ve teknolojik açıdan ciddi soruları beraberinde getirirken, kanalın hızla kapatılması dikkatleri çekti. Hindistan Yargı sistemi ve kripto para dünyası arasındaki bu beklenmedik etkileşim, güvenlik zafiyetlerini ve dijital platformların kırılganlığını ön plana çıkardı.

Yargı Kanalında Kripto Para Rüzgârı

Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin resmi YouTube kanalı beklenmedik bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldı. Normalde anayasal davaları ve açık oturumları canlı yayınlayan kanal, kripto para birimi XRP'nin tanıtım videoları ile doldu.

Olayın fark edilmesinin ardından yetkililerce hızla harekete geçildi. Mahkeme sözcüsü, "YouTube kanalımız geçici olarak erişime kapatıldı. En kısa sürede yeniden hizmete açılacaktır." açıklamasında bulundu.

Saldırganlar, kanalda "Brad Garlinghouse: Ripple SEC'in 2 Milyar Dolarlık Cezasına Yanıt Veriyor! XRP FİYAT TAHMİNİ" başlıklı bir video paylaştı. Brad Garlinghouse'un Ripple Labs'ın üst düzey yöneticisi olduğu ve şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile hukuki anlaşmazlık yaşadığı biliniyor.

Bu olay, Hindistan yargı sisteminin önemli bir döneminde gerçekleşti. Yüksek Mahkeme, hâkim atamalarında süre sınırlaması konusunu ele alırken, aynı zamanda SpiceJet'in uçak motorları ile ilgili davası ve Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah anlaşmazlığı gibi kritik davalara odaklanmıştı.

2018 yılında alınan bir kararla, Hindistan'daki anayasa mahkemesi duruşmalarının halka açık şekilde yayınlanması kararlaştırılmıştı. Bu uygulama, toplumsal öneme sahip davaların şeffaf bir şekilde takip edilmesini sağlıyordu. Yaşanan bu siber saldırı, dijital platformların güvenliği konusunda endişeleri artırırken, adalet sisteminin teknolojik altyapısının korunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.