Hindistan sahte kripto siteleriyle 20 milyon dolar çalan şebekeyi yargılıyor

Hindistan kurumu ED, Tomar ile diğer yedi kişi ve kurum hakkında iddianame düzenledi. Kurum, pazartesi günkü açıklamasında soruşturmayı Tomar'ın ABD'de tutuklandığına dair haberlerin ardından başlattığını ve suç sürecine ilişkin ayrıntılar ile delilleri Karşılıklı Adli Yardım Anlaşması (MLAT) kanalıyla ABD makamlarından temin ettiğini bildirdi. Tomar daha önce ABD'de 60 ay hapis ve ardından iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırılmıştı.

Açıklamaya göre Tomar ve suç ortakları, Coinbase'in platformunu taklit eden sahte web siteleri oluşturarak kullanıcıların giriş bilgilerini ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kodlarını ele geçirdi.

GRUP ÇALINAN KRİPTOYU RUPİYE ÇEVİRDİ

Grup, mağdurların hesaplarına eriştikten sonra kripto varlıkları kendi kontrolündeki cüzdanlara aktardı. ED'ye göre bu varlıklar birden fazla cüzdan üzerinden dönüştürüldü ve sonunda eşler arası (P2P) işlemlerle Hindistan rupisine çevrildi.

Soruşturmada ayrıca, söz konusu dolandırıcılıktan elde edilen gelirin Tomar, aile üyeleri, suç ortakları ve grup şirketlerine bağlı banka hesaplarına yatırıldığı, çok sayıda hesapta dolaştırıldıktan sonra taşınır ve taşınmaz mal alımında kullanıldığı belirlendi. ED, devam eden soruşturma kapsamında yaklaşık 6,8 milyon dolar (645,5 milyon rupi) değerinde varlığa geçici olarak el koydu.

ÜÇ AY ÖNCE GAINBITCOIN ZANLISINI YAKALADI

Bu gelişme, Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu'nun (CBI) Darwin Labs'ın kurucu ortağı ve teknoloji direktörü Ayush Varshney'i Mumbai havalimanında gözaltına almasının yaklaşık üç ay ardından geldi. Varshney, yıllara yayılan GainBitcoin dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle yakalanmıştı.

Peş peşe gelen bu müdahaleler, Hindistan'ın dünyanın en büyük kripto pazarları arasında yer almayı sürdürdüğü bir döneme rastladı. TRM Labs'ın 2025 Kripto Benimseme ve Stablecoin Kullanım Raporu'na göre ülke, üst üste üçüncü yıl küresel kripto benimsemesinde ilk sırada kaldı. Güney Asya bölgesinde kripto kullanımı ise Ocak – Temmuz 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80 arttı.