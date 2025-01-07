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Hedera Hashgraph (HBAR) coin nedir, arzı ne kadar? HBAR token nasıl ve nereden satın alınır?

Hedera Hashgraph (HBAR) coin nedir, arzı ne kadar? HBAR token nasıl ve nereden satın alınır?
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HBAR coin bugünün yükselenleri arasında yer aldığı için dikkat çekti. Hedera Hashgraph, blockchain'e alternatif olarak yüksek hız, düşük maliyet ve çevre dostu yapısıyla dikkat çeken yenilikçi bir dağıtık defter teknolojisi sunuyor. Peki, Hedera Hashgraph (HBAR) coin nedir, arzı ne kadar? HBAR token nasıl ve nereden satın alınır? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

HBAR Coin Nedir?

HBAR, Hedera Hashgraph platformunun yerel kripto para birimidir. Hedera Hashgraph, blockchain teknolojisine alternatif bir dağıtık defter teknolojisi (DLT) sunar ve yüksek hız, düşük maliyet ve enerji verimliliği ile öne çıkar. HBAR, Hedera ağında şu amaçlarla kullanılır:

Ağ Hizmetleri: HBAR, ağ üzerinde yapılan işlemlerin ücretini ödemek için kullanılır.

Stake Etme: HBAR sahipleri, tokenlerini ağın güvenliğini sağlamak için stake edebilir.

Yönetim: Ağ kararlarında söz sahibi olmak için HBAR sahipleri oy kullanabilir.

Hedera'nın yenilikçi yapısı, işlemleri yöneten Hashgraph konsensüs algoritması sayesinde yüksek ölçeklenebilirlik ve saniyede binlerce işlem kapasitesi sunar.

Hedera Hashgraph'ın Temel Özellikleri

Hashgraph Teknolojisi: Blockchain'den Farkı: Geleneksel blockchain sistemlerinde işlemler bir zincir şeklinde doğrulanırken, Hashgraph "Directed Acyclic Graph (DAG)" adı verilen farklı bir yapı kullanır. Bu yapı, işlemleri paralel olarak işleyebilir, bu da daha hızlı işlem süreleri anlamına gelir.

Gossip-about-Gossip: Bu mekanizma, düğümlerin birbirleriyle rastgele bilgi paylaşarak işlemleri yaymasını sağlar. Böylece işlemler daha hızlı ve verimli bir şekilde onaylanır.

Hız ve Ölçeklenebilirlik: Hedera, saniyede 10.000 işlem kapasitesine sahiptir (TPS), bu da çoğu blockchain'den çok daha hızlıdır. İşlem süreleri 3-5 saniye civarındadır.

Düşük Maliyet: İşlem başına ücret genellikle 0.0001 USD gibi düşük seviyelerdedir, bu da mikro ödemeleri mümkün kılar.

Enerji Verimliliği: Hashgraph, Proof-of-Work (PoW) gibi enerji yoğun algoritmalar yerine daha verimli bir konsensüs mekanizması kullanır. Bu, Hedera'yı çevre dostu bir platform haline getirir.

Güçlü Güvenlik: Hedera, Asenkron Bizans Hata Toleransı (aBFT) adı verilen yüksek seviyede güvenli bir konsensüs modeline sahiptir. Bu, ağın kötü niyetli saldırılara karşı dayanıklı olmasını sağlar.

Kurumsal Yönetim: Hedera Hashgraph, merkezi olmayan bir yönetişim modeli benimser. Ağın kararları, Google, IBM, LG, Boeing gibi dünya çapında bilinen şirketlerin yer aldığı bir Hedera Yönetim Konseyi tarafından alınır. Bu yapı, ağın istikrarını ve güvenilirliğini artırır.

Hedera Hashgraph (HBAR) coin nedir, arzı ne kadar? HBAR token nasıl ve nereden satın alınır?

HBAR Arzı Ne Kadar?

HBAR'ın toplam maksimum arzı 50 milyar token ile sınırlıdır. Hedera'nın yönetimi, tokenlerin kademeli olarak piyasaya sürülmesi için bir takvim uygulamaktadır. Ocak 2025 itibarıyla dolaşımdaki arz, yaklaşık olarak 33 milyar HBAR'dır. (Kesin bilgi için güncel verilere göz atabilirsiniz.)

HBAR Token Nasıl ve Nereden Satın Alınır?

HBAR satın almak oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip ederek HBAR sahibi olabilirsiniz:

Borsaya Kayıt Olun: HBAR, birçok popüler kripto para borsasında listelenmiştir. Bunlar arasında Binance, Coinbase, Kraken, Ku Coin, OKX gibi platformlar yer alır. Seçtiğiniz borsaya üye olun ve KYC (Kimlik Doğrulama) işlemlerini tamamlayın.

Hesabınıza Para Yatırın: Kredi kartı, banka transferi ya da başka bir kripto para ile hesabınıza fon ekleyin.

HBAR Arayın ve Alım Yapın: Borsa üzerinde "HBAR" simgesini aratın. HBAR'ı piyasa emri veya limit emri ile satın alın.

Cüzdana Aktarın (Opsiyonel): Daha fazla güvenlik için satın aldığınız HBAR'ları bir donanım cüzdanı (Ledger, Trezor gibi) veya Hedera destekli bir dijital cüzdana aktarabilirsiniz.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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