HashKey Hong Kong'da halka arza çıkıyor

Güncelleme:
Hong Kong'un en büyük kripto para borsası HashKey, halka arz sürecini resmen başlattı. Şirket, hisse başına belirlenen fiyat aralığıyla 215 milyon dolara varan fon toplayarak altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Hong Kong'un en büyük kripto para borsasını işleten HashKey Holdings Limited, bölgede halka açılmak için resmi başvurusunu yaptı. Şirket, bu hamlesiyle Hong Kong'da halka arz olan ilk "sadece kripto odaklı" borsa unvanını almaya hazırlanıyor. Salı günü başlayan süreçte, küresel yatırımcılar için milyonlarca hisse satışa sunuldu.

Gelirler İnovasyon ve Büyümeye Ayrılacak

Kısa bir süre önce yapılan açıklamada HashKey, küresel yatırımcılara toplam 240,57 milyon hisse sunmayı planlıyor. Hisse başına fiyat aralığı 5,95 ile 6,95 Hong Kong doları (HKD) olarak belirlendi. Tavan fiyattan talep gelmesi durumunda şirketin brüt 214,68 milyon dolar (1,67 milyar HKD) toplaması bekleniyor. Yatırımcı başvurularının 12 Aralık öğle saatlerinde sona ermesi, hisselerin ise 17 Aralık'ta "3887" koduyla Hong Kong Borsası'nda işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirin yüzde 40'ını önümüzdeki üç ila beş yıl içinde ürün inovasyonu ve altyapı geliştirmelerine ayıracağını açıkladı. Diğer yüzde 40'lık kısım pazar genişlemesi ve yeni ekosistem ortaklıkları için kullanılırken, kalan bakiye operasyonlar ve risk yönetimine yönlendirilecek.

Mali tablolara bakıldığında, HashKey 2022'den bu yana net zarar bildiriyor. Şirket, 2025'in ilk altı ayında 65 milyon dolar (506,7 milyon HKD) net zarar açıkladı. Buna karşın, varlık yönetimi hizmetlerindeki büyümenin etkisiyle, 30 Eylül 2025'te sona eren dokuz aylık dönemde gelirler yıllık bazda yüzde 4 artarak 71,7 milyon dolara ulaştı. HashKey yönetimi, mevcut zararların lisanslı ve uyumlu bir platform kurmak için yapılan yüksek başlangıç yatırımlarından kaynaklandığını belirtti.

Bu halka arz, Hong Kong'un kripto düzenlemelerini iyileştirdiği bir dönemde gerçekleşti. Bölgedeki Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, kısa süre önce lisanslı platformların küresel likiditeye erişimine izin vererek piyasa derinliğini artırmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Burak KÖSE


