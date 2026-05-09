Güney Kore kripto varlık transferlerinde yurt dışı denetimi sıkılaştırıyor

Güney Kore Ulusal Meclisi kripto varlıkların sınır ötesi transferinde faaliyet gösteren şirketlere kayıt zorunluluğu getiren yasa değişikliğini onayladı. Ülke aynı zamanda Ocak 2027'den itibaren kripto kazançlarına yüzde 22 vergi uygulamaya hazırlanıyor.

Ulusal Meclis cuma günkü genel kurul oturumunda Döviz İşlemleri Kanunu'nda yapılan değişikliği kabul etti. Değişiklikle birlikte kripto varlıkları iş amacıyla yurt dışına veya yurt dışından transfer etmek isteyen kuruluşlar Ekonomi ve Maliye Bakanı'na kayıt yaptırmak zorunda kalacak.

Düzenleme "sanal varlık transfer işletmesi" kavramını da tanımladı. Bu kavram kripto varlıkların alım, satım veya takası yoluyla Güney Kore ile yabancı ülkeler arasında transfer gerçekleştiren işletmeleri kapsıyor. Kripto borsaları ve dijital varlık saklama şirketleri bu tanımın içinde yer alıyor. Hükümet yasal güncellemeyle sınır ötesi kripto akışlarını daha sistematik biçimde izlemeyi hedefliyor.

SEYAHAT KURALI TÜM İŞLEMLERE GENİŞLETİLİYOR

Ülkenin üst düzey mali düzenleyicisi Mali Hizmetler Komisyonu seyahat kuralı gerekliliklerini tüm kripto işlemlerini kapsayacak şekilde genişleteceğini açıkladı. Mevcut düzenlemede kural yalnızca 1 milyon won (681 dolar) üzerindeki transferlerde gönderen ve alıcı bilgilerinin toplanmasını zorunlu kılıyor.

Sektör temsilcileri değişikliğe tepki gösterdi. Yeni kuralın işlemleri yavaşlatabileceğini ve yüksek volatiliteli piyasa ortamında kayıplara yol açabileceğini savundular.

Öte yandan vergi makamları 2,5 milyon won (1.703 dolar) üzerindeki kripto kazançlarına Ocak 2027'den itibaren yüzde 22 vergi uygulayacaklarını teyit etti. Kripto vergisi Güney Kore'de birçok kez ertelenmişti. Eleştirmenler mevcut düzenleyici altyapının ve netlik eksikliğinin 2027 hedefini erken kıldığını ileri sürüyor.

Serkan KÖSE
