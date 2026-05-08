Güney Kore kripto para kazançlarına vergi uygulayacak

Mevcut Gelir Vergisi Yasası'na göre 1 Ocak 2027'den itibaren sanal varlıkların devri veya ödünç verilmesinden elde edilen kazançlar "diğer gelir" olarak sınıflandırılacak. Kripto faaliyetlerinden yıllık 2,5 milyon won (1.800 dolar) üzerinde kazanç elde eden yatırımcılar yüzde 20 gelir vergisi ve yüzde 2 yerel vergi olmak üzere toplam yüzde 22 oranında vergi ödeyecek. Düzenleme tahminen 13,26 milyon yatırımcıyı etkileyecek.

VERGİ REHBERİ BEŞ BÜYÜK BORSAYLA BİRLİKTE HAZIRLANIYOR

Moon, Ulusal Vergi Dairesi'nin yeni sisteme ilişkin rehberi şu anda tamamladığını belirtti. Daire Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax dahil ülkenin beş büyük kripto borsasıyla birden fazla çalışma toplantısı düzenledi. Taslak tebliğ 2026 yılı içinde yasama incelemesi için yayımlanacak.

Moon forum sonrası gazetecilere tebliğin "yakında" çıkacağı ifadesini yumuşattı ve belgenin bu yıl içinde geleceğini ancak hemen değil daha ileriki bir tarihte yayımlanacağını belirtti.

Düzenleyiciler kripto vergisini daha önce iki kez ertelemişti. Başlangıçta 2025'te uygulanması planlanan vergi siyasi anlaşmazlık ve borsaların hazırlık düzeyi konusundaki sektör itirazları nedeniyle 2027'ye ötelenmişti. İktidar partisi yakın zamanda verginin 2027 lansmanından önce tamamen kaldırılmasını öngören bir yasa tasarısı da sunmuştu.

AML KURALLARINA SEKTÖRDEN SERT TEPKİ GELDİ

Vergi takvimi netleşirken kara para aklama kurallarındaki değişiklik önerileri de tartışma yarattı. Ülkenin 27 kayıtlı sanal varlık hizmet sağlayıcısını temsil eden sektör kuruluşu DAXA, yurt dışı bağlantılı 10 milyon won ve üzeri transferlerin şüpheli işlem olarak bildirilmesi zorunluluğunun raporlanan vaka sayısını 85 kat artıracağını uyardı. DAXA'ya göre bu rakam geçen yılki yaklaşık 63 bin vakadan 5,4 milyonun üzerine çıkacak ve uyumu pratikte uygulanamaz hale getirecek.

Mali Hizmetler Komisyonu ve Mali İstihbarat Birimi değişiklikleri 30 Mart'ta önerdi. Kamuoyu görüş süresi 11 Mayıs'ta sona erecek ve nihai kuralların temmuzda yayımlanması bekleniyor.