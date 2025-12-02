Güney Kore'de stablecoin krizi

Güney Kore'nin iktidardaki Demokratik Partisi, yerel stablecoin piyasasını düzenleyecek yasa tasarısının gecikmesi üzerine Finansal Hizmetler Komisyonuna (FSC) sert bir uyarıda bulundu. Parti yetkilileri, hükümetin tasarıyı 10 Aralık gününe kadar sunmaması durumunda kendi tekliflerini meclise taşıyacaklarını açıkladı.

Güney Kore'den Banka Destekli Konsorsiyum Planı

Maeil Economic News'in kısa bir süre önce yayımladığı habere göre iktidar partisi milletvekili ve Finansal Hizmetler Komitesi Sekreteri Kang Jun-hyeon, belirlenen tarihe kadar adım atılmaması halinde yasa teklifini bizzat başlatacağını belirtti. Kang, partinin tasarıyı Ulusal Meclisin mevcut oturumunda gündeme getirerek ocak ayında yasalaştırmayı hedeflediğini kaydetti.

Pazartesi günü komite üyeleri ve FSC yetkilileri arasında yapılan kapalı toplantıda, stablecoin ihracı için Kore Merkez Bankası, FSC ve bankacılık sektörünün yer alacağı bir konsorsiyum kurulması fikri ele alındı. Tartışılan modelde ticari bankaların konsorsiyum hisselerinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olması şartı öne çıkıyor. Ancak FSC, yaptığı ayrı bir açıklamada toplantıda kesin bir anlaşmaya varılmadığını vurguladı.

Lee Jae Myung, ABD dolarının piyasadaki hakimiyetine karşı parasal egemenliği koruma amacıyla Kore wonu endeksli stablecoin piyasasını geliştirmeyi temel hedeflerinden biri haline getirmişti. Kore Merkez Bankası ise stablecoin ihracının yalnızca düzenlemeye tabi bankalarla sınırlı kalması gerektiği görüşünü savunuyor.