Haberler

Güney Kore'de stablecoin krizi

Güney Kore'de stablecoin krizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Demokratik Partisi, stablecoin yasası için hükümete 10 Aralık tarihine kadar süre verdi. Banka destekli bir konsorsiyum modelinin tartışıldığı düzenlemenin ocak ayında yasalaşması hedefleniyor.

Güney Kore'nin iktidardaki Demokratik Partisi, yerel stablecoin piyasasını düzenleyecek yasa tasarısının gecikmesi üzerine Finansal Hizmetler Komisyonuna (FSC) sert bir uyarıda bulundu. Parti yetkilileri, hükümetin tasarıyı 10 Aralık gününe kadar sunmaması durumunda kendi tekliflerini meclise taşıyacaklarını açıkladı.

Güney Kore'den Banka Destekli Konsorsiyum Planı

Maeil Economic News'in kısa bir süre önce yayımladığı habere göre iktidar partisi milletvekili ve Finansal Hizmetler Komitesi Sekreteri Kang Jun-hyeon, belirlenen tarihe kadar adım atılmaması halinde yasa teklifini bizzat başlatacağını belirtti. Kang, partinin tasarıyı Ulusal Meclisin mevcut oturumunda gündeme getirerek ocak ayında yasalaştırmayı hedeflediğini kaydetti.

Pazartesi günü komite üyeleri ve FSC yetkilileri arasında yapılan kapalı toplantıda, stablecoin ihracı için Kore Merkez Bankası, FSC ve bankacılık sektörünün yer alacağı bir konsorsiyum kurulması fikri ele alındı. Tartışılan modelde ticari bankaların konsorsiyum hisselerinin yüzde 50'sinden fazlasına sahip olması şartı öne çıkıyor. Ancak FSC, yaptığı ayrı bir açıklamada toplantıda kesin bir anlaşmaya varılmadığını vurguladı.

Lee Jae Myung, ABD dolarının piyasadaki hakimiyetine karşı parasal egemenliği koruma amacıyla Kore wonu endeksli stablecoin piyasasını geliştirmeyi temel hedeflerinden biri haline getirmişti. Kore Merkez Bankası ise stablecoin ihracının yalnızca düzenlemeye tabi bankalarla sınırlı kalması gerektiği görüşünü savunuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
title