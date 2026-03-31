Haberler

Google'dan uyarı: Bitcoin'e kuantum tehdidi beklenenden daha yakın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuantum bilgisayarların Bitcoin de dahil olmak üzere kripto para güvenliğini tehdit etmesi için gereken hesaplama kaynakları 20 kat azaldı. Google Research bu bulguyu kamuoyuyla paylaşırken sektörü post-kuantum kriptografiye geçiş için harekete geçmeye çağırdı ve 2029'u tam geçiş yılı olarak hedeflediğini duyurdu.

Google Research'ün yayımladığı blog yazısına göre çoğu Blockchain teknolojisi ve kripto para, cüzdan ile işlem güvenliğini 256-bit eliptik eğri ayrık logaritma problemi (ECDLP-256) üzerine kuruyor. Araştırmacıların yeni derlemesinde bu problemi kırmak için gereken kuantum devre mimarisi belirgin biçimde küçüldü: iki farklı yapılandırma sırasıyla 1.200 ve 1.450 mantıksal kübit gerektiriyor.

GOOGLE 2029'U POST-KUANTUM GEÇİŞ YILI OLARAK HEDEFLİYOR

Araştırmacılar, "Bu devreler, 500.000 fiziksel kübitin altında süper iletken kübitli kuantum bilgisayarlarda dakikalar içinde çalıştırılabilir." dedi. Bunun ECDLP-256 için gereken fiziksel kübit sayısında yaklaşık 20 kat azalma anlamına geldiğini vurguladılar.

Asıl kritik bulgu, saldırı penceresinin kısalmasıyla ilgili. Yeni derlemede hesaplama sürelerindeki düşüş, kuantum bilgisayarların Bitcoin'in ortalama 10 dakikalık blok doğrulama süresinde gerçek zamanlı saldırı başlatabileceğini gösteriyor. Bu, ağa gönderilmiş ancak henüz onaylanmamış aktif işlemleri, yani bellek havuzundaki (mempool) transferleri hedef alan "on-spend" saldırılarının önünü açıyor.

Araştırma ekibi, kriptografik açıdan kritik kuantum bilgisayarların (CRQC) piyasaya çıkmasına kadar kalan süreyle post-kuantum kriptografiye geçiş için gereken süre arasındaki marjın "giderek daraldığını" belirtti. Tüm kripto para topluluklarını "gecikmeden post-kuantum kriptografiye geçişe katılmaya" davet eden ekip, şirketin bu ay daha önce açıkladığı 2029 geçiş hedefini ve bu takvimin sektör genelinde benimsenmesi önerisini de anımsattı.

COINBASE VE ETHEREUM VAKFI DA HAREKETE GEÇTİ

Tehdidin kapsamı kripto paralarla sınırlı değil. Ulusal savunma başta olmak üzere mevcut kriptografik standartlara dayanan pek çok sektör risk altında. Şirket 2016'dan bu yana post-kuantum geçişe hazırlandığını belirtirken Coinbase ve Ethereum Foundation da benzer çalışmalar yürütüyor.

Kuantum riski yatırım kararlarına da yansıdı. Ocak ayında yatırım bankası Jefferies'in küresel hisse stratejisti Christopher Wood, model portföyündeki yüzde 10'luk Bitcoin ağırlığını kuantum bilgisayar riskini gerekçe göstererek sıfırladı.

Serkan KÖSE
Haberler.com
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü

Köpeğini ağaca asıp öldürdü! Gerekçesi olaydan daha skandal
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Yaptıkları yanlarına kar kalmadı! Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 kişi gözaltına alındı

Yaptıkları yanlarına kar kalmadı!