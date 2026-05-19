Goldman Sachs ilk çeyrekte XRP ve Solana ETF pozisyonlarından tamamen çıktı

Goldman Sachs 2025'in dördüncü çeyreğinde Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale ve 21Shares'e ait yaklaşık 154 milyon dolarlık XRP ETF'si tutuyordu. Banka ayrıca Grayscale Solana Trust ETF, Bitwise Solana Staking ETF ve Fidelity Solana Fund dahil Solana bağlantılı ETF pozisyonlarını da tamamen tasfiye etti.

YENİ KRİPTO ETF'LERDEN ERKEN GERİ ÇEKİLME

XRP ve Solana ETF'leri 2025'in son çeyreğinde piyasaya çıkmıştı. Solana ETF'leri ekim sonunda işlem görmeye başlarken ilk spot XRP ETF'leri kasımda yatırımcılarla buluşmuştu. Goldman Sachs'ın bu ürünlerden birkaç ay içinde çıkması erken aşama ETF'lerine yönelik kurumsal ilginin kalıcılığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Banka Bitcoin ve Ethereum ETF'lerindeki pozisyonlarını da azalttı ancak bu varlık sınıflarından tamamen çıkmadı. Goldman Sachs BlackRock'un iShares Bitcoin Trust ETF'sinde (IBIT) yaklaşık 690 milyon dolar ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund'da (FBTC) 25 milyon dolar tutmaya devam ediyor. Her iki pozisyon da çeyrek içinde yaklaşık yüzde 10 azaltıldı.

Ethereum cephesinde ise banka iShares Ethereum Trust'taki (ETHA) pozisyonunu yaklaşık yüzde 70 kısarak yaklaşık 114 milyon dolar değerinde 7,2 milyon hisseye düşürdü.

KRİPTO HİSSELERİNDE FARKLI YÖNLERDE HAMLELER

Goldman Sachs kripto hisselerinde ise farklı yönlerde pozisyon aldı. Banka Circle Internet Group hisselerindeki pozisyonunu yüzde 249, Galaxy Digital pozisyonunu yüzde 205 artırdı. Coinbase, Robinhood ve PayPal hisselerinde de pozisyon büyüttü.

Buna karşılık madencilik ve altyapı şirketlerindeki pozisyonlar azaltıldı. Goldman Sachs BitMine Immersion Technologies, Bit Digital ve Riot Platforms hisselerini düşürürken Strategy ve IREN pozisyonlarını da küçülttü.