Goldman Sachs Bitcoin prim geliri ETF'si için başvuru yaptı

Fonun öne çıkan özelliği, prim geliri odaklı bir strateji izlemesi. Portföydeki Bitcoin maruziyetinin yüzde 40 ile yüzde 100 aralığında değişen bir oranda üzeri yazma uygulanarak alım opsiyonları satılacak. Opsiyon alıcısından tahsil edilen primler fonun gelir kaynaklarından birini oluşturacak.

Ancak stratejinin doğal bir kısıtı var. Fon, sattığı alım opsiyonlarının kullanım fiyatını aşan Bitcoin ETP değer artışlarından yararlanamayacak. Başvuru belgesinde "bu kayıplar, fonun uzun pozisyonlarındaki yükseliş getirisini sınırlayacak" ifadesi yer alıyor. Strateji, prim geliri karşılığında yukarı potansiyelden belirli ölçüde vazgeçen bir yapı sunuyor.

FON DOĞRUDAN BİTCOİN TUTMUYOR

BlackRock ve Fidelity gibi kurumların spot Bitcoin ETF'leri doğrudan Bitcoin tutarken Goldman'ın önerilen fonu bu varlıktan bir kat daha uzak bir konumda yer alıyor. ETF analisti Eric Balchunas "Bunu göreceğimi tahmin etmezdim. JPM ve GS'nin kripto alanında değil, başka kategorilerde rekabet edeceğini düşünüyordum." diye yazdı. Sound Finance yöneticisi Dominik Auer ise stratejinin özünü "IBIT üzerine başka bir teminatlı alım opsiyonu satışının gelir stratejisi" olarak nitelendirdi.

Goldman'ın spot Bitcoin ve Ethereum ETF pozisyonlarını geçen yılın son çeyreğinde yüzde 39,4 oranında küçülttüğü biliniyordu. Banka bu süreçte spot XRP borsa yatırım fonunun en büyük hissedarı konumuna yükseldi. Yeni başvuru, Goldman'ın kripto varlıklardaki stratejik konumlanmasının farklı bir yöne evirildiğini ortaya koyuyor.