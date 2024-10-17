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FTX skandalında yeni gelişme: Eski yönetici af talep ediyor

FTX skandalında yeni gelişme: Eski yönetici af talep ediyor
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FTX'in eski borsasının üst düzey yöneticilerinden Nishad Singh'in avukatları, müvekkillerinin borsanın çöküşündeki "sınırlı" rolünü ve iş birliğini gerekçe göstererek hapis cezası verilmemesini talep etti. 30 Ekim'de cezası açıklanacak olan Singh için savunma ekibi, 100'den fazla destek mektubu sundu ve durumunun "olağanüstü" olduğunu vurguladı.

Kripto para dünyasını sarsan FTX skandalının ardından yaşanan hukuki süreçte, beklenmedik bir gelişme gündeme geliyor. Borsanın eski üst düzey yöneticilerinden Nishad Singh'in avukatları, müvekkillerinin hapis cezası almaması için cesur bir hamle yaptı. Savunma, Singh'in diğer sanıklardan farklı bir konumda olduğunu ve davanın merkezindeki komploya geç katıldığını savunuyor.

Mahkeme 30 Ekim'de Kritik Kararını Açıklayacak

Yapılan başvuruda, Singh'in avukatları onun diğer eski FTX yöneticilerinden "farklı bir durumda" olduğunu ve "olağandışı derecede özverili bir birey" olduğunu belirtti. Avukatlar "Basitçe söylemek gerekirse, onun rolü diğer herhangi bir sanıktan çok daha sınırlıydı. O davranışını küçümsemiyor; bu davanın başında ciddi suçları kabul etti." diye ifade etti.

Şubat 2023'te Singh, dolandırıcılık ve kara para aklama komplosuna katılmak da dahil olmak üzere altı suçlamayı kabul etmişti. Daha sonra Ekim 2023'te Sam Bankman-Fried'e karşı tanıklık yaptı.

Çarşamba günü hakime yazılan başka bir mektupta Singh, incittiği insanlara "derinden üzgün" olduğunu belirtti. "Sebep olduğum ve içinde yer aldığım zararın büyüklüğünü düşünmeye çalıştığımda kendimi bunalmış hissediyorum ve midem bulanıyor." dedi.

Singh'in avukatları, müvekkillerinin bu davanın merkezindeki komploya Eylül 2022'ye kadar yani FTX'in çöküşünden sadece iki ay önce katıldığını öne sürdü. Avukatlar "Nishad bu davranışın bir parçası değildi. Onun rolü neredeyse tamamen pasifti." diye vurguladılar.

Savunma ekibi, Singh'in soruşturmalara işbirlikçi olduğunu da söyledi. "Müşteriler FTX'ten paralarını çekmeye başladığında, Nishad kendisini Bankman-Fried ve müşterileri para çekmemeye ikna etmeye çalışan yanıltıcı açıklamalar yapan diğer çalışanlardan ayırdı." dediler.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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