FTX alacaklıları için kritik süreç başladı

İflas eden kripto para borsası FTX, alacaklılarına yönelik geri ödeme sürecinde 2,2 milyar dolarlık ihtilaflı talep ve Müşterini Tanı (KYC) doğrulama sorunları ile karşı karşıya. Bu durum, on binlerce kullanıcının fonlarına erişimini geciktiriyor.

FTX Alacaklılarının Milyarlarca Doları Ortada Yok

İflas sürecindeki kripto para borsası FTX'te alacaklıların önemli bir bölümü hala geri ödemelerini bekliyor. Yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarındaki taleplerin durumu belirsizliğini korurken, bazı kullanıcılar kimlik doğrulama aşamasında yaşadıkları sorunlar nedeniyle ödemelerini alamıyor.

FTX Recovery Trust tarafından 30 Mayıs tarihinde başlatılan ikinci dağıtım sürecinde, gerekli koşulları sağlayan alacaklılara 5 milyar doları aşan dijital varlık ödemesi gerçekleştirildi. Ancak Müşteri Ad Hoc Komitesi üyesi Sunil tarafından paylaşılan verilere göre şu ana kadar onaylanan 7,5 milyar dolarlık talebin yanında toplam talep miktarının 10,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Kabul edilen taleplerin yaklaşık yüzde 30'unun tartışmalı kategoride bulunduğu belirtiliyor.

İflas yönetiminin elinde bulunan 6,5 milyar dolarlık rezervin, tartışmalı taleplerin karşılanması için kullanılması planlanıyor. Ancak özellikle Çin kaynaklı taleplerin durumu konusunda belirsizlik devam ediyor. Toplam taleplerin yüzde 8'ini oluşturan bu başvuruların ne zaman çözüme kavuşacağı henüz netleşmedi. İlk ödeme turunda 18 Şubat'ta 50 bin doların altındaki alacaklılara 1,2 milyar dolar dağıtılmıştı.

Geri ödeme sürecinde yaşanan bir diğer sorun ise kimlik doğrulama prosedürleri. Birçok alacaklı, KYC sürecinin tamamlanmasında zorluklar yaşadığını ve bazı durumlarda aylarca yanıt alamadığını bildiriyor. Özellikle gelir kaynağının kanıtlanması konusunda detaylı belgeler talep edilmesi, küçük miktarlı alacaklılar arasında rahatsızlık yaratıyor.

FTX, dağıtım sürecini hızlandırmak amacıyla BitGo ve Kraken'in ardından Payoneer'ı da üçüncü dağıtım ortağı olarak ekleyerek hizmet ağını genişletti. 190'dan fazla ülkede faaliyet gösteren Payoneer'ın özellikle perakende müşterilere yönelik ödemelerde rol alması bekleniyor. Piyasa gözlemcileri, milyarlarca dolarlık geri ödemelerin tamamlanmasının kripto para piyasalarına önemli miktarda likidite sağlayabileceğini ve bunun da fiyat hareketlerini etkileyebileceğini değerlendiriyor.