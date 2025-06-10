Fortune 500 devleri Blockchain devrimine inanıyor

Kripto para borsası Coinbase tarafından yayımlanan ikinci çeyrek raporu, kurumsal alanda önemli bir dönüşüme işaret etti. Araştırma, Fortune 500 listesindeki en büyük şirketlerin yüzde 60'ının Blockchain teknolojisini stratejilerine dahil ettiğini gösterdi.

Dünya Devleri Blockchain Teknolojisine Yöneliyor

Blockchain teknolojisinin kurumsal dünyada hızla yayıldığı görülüyor. Büyük dijital varlık borsalarından birinin yayınladığı güncel araştırma sonuçları, Fortune 500 listesindeki şirketlerin yüzde 60'ının artık Blockchain projeleriyle aktif şekilde ilgilendiğini ortaya koyuyor. İkinci çeyrek dönemine ait kapsamlı kripto durum değerlendirmesi, sektördeki dönüşümün boyutlarını gözler önüne seriyor.

Araştırma verilerine göre stablecoin işlem hacimleri son bir yılda yüzde 54 oranında büyüme kaydederken küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin üçte birinden fazlasının kripto para çözümlerini iş süreçlerine entegre ettiği tespit edildi. Blockchain teknolojisinin kurumsal stratejilerde merkezi bir konuma geldiğini belirten Fortune 500 yöneticilerinin oranı yüzde 20'ye ulaşmış durumda. Kurumsal yatırım dünyasında da benzer bir eğilim gözleniyor ve ankete katılan kurumsal yatırımcıların yüzde 80'inden fazlası bu yıl içinde kripto varlık portföylerini genişletmeyi hedefliyor.

Henüz kripto para ekosisteminde yer almayan küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında yapılan değerlendirmede dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Bu işletmelerin yüzde 46'sı önümüzdeki üç yıllık dönemde kripto para kullanımına başlamayı planlarken, yüzde 82'si Blockchain teknolojisinin mevcut finansal zorluklarına çözüm sunabileceği kanaatinde. Bununla birlikte, sektörün tam potansiyeline ulaşabilmesi için düzenleyici çerçevenin netleşmesi gerektiği vurgulanıyor. Fortune 500 şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yüzde 90'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde inovasyonu teşvik edecek açık ve net kripto düzenlemelerine ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

Nisan ayında gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, 100 Fortune 500 yöneticisi ile 251 küçük ve orta ölçekli işletme karar vericisinin görüşlerini içeriyor. Çalışma kapsamında ayrıca Fortune 100 şirketlerinin 2020-2025 yılları arasındaki Web3 yatırım faaliyetleri de detaylı biçimde incelendi.