Finansal danışmanların kripto gözdesi değişti: Bitcoin artık ilk sırada değil

Hougan tek günde sekiz satış görüşmesi yaptığını ve danışman ekiplerinden iki net tema çıktığını anlattı. Danışmanlar ayı piyasasına rağmen kripto ilgisini koruyor ancak dikkatleri giderek Bitcoin'in ötesine geçiyor. Hougan bugün yayımladığı notunda "Gözleri Bitcoin'den çok stablecoin ve tokenizasyonda." ifadesini kullandı.

Bu kayma, Hougan'ın kişisel görüşünün tersine işliyor. Bitwise yöneticisi 60 bin doların üzerindeki fiyatı uzun vadeli yatırımcı için son derece cazip bulduğunu ve önceki ayı piyasalarından çıkışı tarihsel olarak Bitcoin'in öncelendiğini hatırlattı. Buna rağmen danışmanların merakı ödemeler ve sermaye piyasalarında karşılık bulan gerçek dünya uygulamalarına yöneliyor.

ALTIN ZİRVESİNİN YÜZDE 20 ALTINDA SEYREDİYOR

Hougan kaymanın iki gerekçesini sıraladı. İlki, para birimlerinin değer kaybına karşı korunma temasının yatırımcı gündeminden düşmesi olarak gösterildi. Hougan buna örnek olarak altının tüm zamanların zirvesinin yaklaşık yüzde 20 altında işlem görmesini gösterdi. İkincisi, stablecoin ve tokenizasyonun sektör tartışmalarının merkezine yerleşmesi oldu. SEC Başkanı Paul Atkins, Goldman Sachs CEO'su David Solomon ve BlackRock CEO'su Larry Fink bu temaları düzenli olarak gündeme getiriyor. Hougan, "Yatırımcılar bunun bir parçası olmak istiyor." diye ekledi.

175 TRİLYON DOLARLIK YENİ YATIRIMCI SINIFI

Hougan'a göre kripto tarihindeki her büyük boğa piyasası yeni ürünlerle yeni yatırımcı gruplarının birleşiminden doğdu. 2014 ayısının ardından Ethereum'un çıkışı ve erken perakende yatırımcılar, 2018 sonrasında DeFi yazı ve teşvik çeklerini piyasaya taşıyan bireysel alıcılar, FTX çöküşünün ardından da spot Bitcoin ETF'leri ile kitlesel perakende ve hedge fonları bu rolü üstlendi.

Sıradaki dalganın ürün ayağını stablecoinler, tokenizasyon ve süresiz vadeli kontratlar oluşturabilir. Yatırımcı ayağında ise Hougan en güçlü adayın hâlâ erişim engelleriyle uğraşan finansal danışmanlar ve kurumsal yatırımcılar olduğunu savundu. Düşüşe rağmen ilginin sürmesini sektör için iyi haber olarak değerlendirdi.

Para danışmanlar üzerinden gelirse ilk durağın Bitcoin yerine stablecoin ve tokenizasyon bağlantılı yatırımlar olabileceğini belirten Hougan, görüşmelerde Ethereum, Solana, Canton, Chainlink ve Avalanche'ın adının geçtiğini aktardı. Hyperliquid gibi işlem odaklı tokenlerle Figure, Circle ve Coinbase gibi şirketleri de olası kazananlar arasında saydı. Hougan'a göre danışmanların kripto bakışı iki yıl öncesine kıyasla belirgin biçimde olgunlaştı ve bu tablo sektörü bir sonraki boğa piyasasına taşıyabilir.