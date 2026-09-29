Ethereum'da yeni güncelleme için tarih belli oldu

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Ethereum'un resmî duyurusuna göre aktivasyon, Türkiye saatiyle 16.53'te gerçekleşecek. Sepolia'daki denemeler, geliştiricilerin yeni kuralları ve uygulamalarının uyumunu sınamasına olanak sağlayacak. Diğer test ağı Hoodi için de takvim daha sonra açıklanacak.

AĞIN DAHA FAZLA İŞLEMİ TAŞIMASI HEDEFLENİYOR

Glamsterdam'ın merkezinde, işlemleri bloklara yerleştiren ekiplerle bu blokları ağa öneren doğrulayıcılar arasındaki işleyişin değiştirilmesi bulunuyor. Bu iki taraf arasındaki alışveriş ve ödeme süreci, doğrudan Ethereum'un kurallarıyla yürütülecek. Böylece dış aracı sistemlere duyulan ihtiyacın azaltılması hedefleniyor.

Yeni düzen, doğrulayıcılara blok içindeki işlemleri kontrol etmek için daha fazla zaman da tanıyacak. Bu değişiklik, ağın daha yüksek işlem kapasitesine hazırlanmasının parçalarından birini oluşturuyor.

Güncellemenin bir diğer ayağında, her blokta hangi hesaplara ve verilere erişildiğini gösteren listeler yer alıyor. Ağ yazılımları bu bilgiler sayesinde verileri eş zamanlı okuyabilecek ve işlemleri paralel biçimde doğrulayabilecek. Amaç, kapasiteyi artırırken blokların ağdaki bilgisayarlar tarafından kontrol edilebilir kalmasını sağlamak olacak.

GELİŞTİRİCİLERİN UYGULAMALARINI TEST ETMESİ GEREKECEK

İşlemlerin kullandığı hesaplama kaynaklarını ölçen gas kuralları da değişecek. Yeni hesaplama, ağda veri oluşturmanın ve mevcut verilere erişmenin maliyetini daha iyi yansıtmayı amaçlıyor. Bu nedenle sabit gas sınırlarına göre tasarlanmış bazı akıllı sözleşmelerde değişiklik gerekebilecek.

Uygulama geliştiricilerinden, sözleşmelerini ve işlem maliyeti tahminlerini yeni kurallara göre test etmeleri isteniyor. Sepolia'da düğüm çalıştıranların ise aktivasyondan önce hem işlemleri yürüten hem de ağın ortak karara varmasını sağlayan yazılımlarını uyumlu sürümlere yükseltmesi gerekiyor.

Ana ağdaki Ethereum kullanıcılarının ve ETH sahiplerinin bu test için işlem yapması gerekmiyor. Ana ağa geçiş takvimi ve o aşamada kullanılacak yazılımlar, ayrı bir duyuruyla açıklanacak.