Ethereum Vakfı, 24 milyon dolarlık ETH'yi Bitmine'a sattı
Ethereum Vakfı, Bitmine'a tezgah üstü işlemle 10.000 Ethereum (ETH) sattığını açıkladı. Kripto para rezerv alanında faaliyet gösteren ve Tom Lee'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Bitmine ile yapılan anlaşmada ortalama birim fiyatı 2.387 dolar olarak gerçekleşti. Toplam işlem değeri yaklaşık 24 milyon dolara ulaştı.
Vakıf, işlemin gerekçesini protokol araştırma-geliştirme çalışmaları, ekosistem geliştirme ve topluluk hibe programları dahil temel operasyonları finanse etmek olarak açıkladı. Bu satıştan önce vakıf, benzer amaçlarla yaklaşık 11 milyon dolarlık Ethereum'u stablecoine çevirmişti.
Bitmine, bu anlaşmayla dünyanın en büyük Ethereum hazinesi konumunu pekiştirdi. Halka açık şirket, bu hafta 101.627 ETH alımının ardından elindeki toplam varlığın 4.976.485 ETH'e, yani Ethereum arzının yüzde 4,12'sine ulaştığını açıkladı. Bitmine, Ethereum Vakfı'ndan geçen ay da yaklaşık 10 milyon dolar karşılığında 5.000 ETH satın almıştı.
ETHEREUM VAKFI'NIN ETH SATIŞLARI TARTIŞILIYOR
Ethereum Vakfı, yıllar içinde operasyonlarını karşılamak amacıyla sürdürdüğü ETH satışları nedeniyle defalarca eleştirilerin hedefi oldu. Vakıf geçen yıl bu satışları sınırlı tutmayı planladığını açıkladı. Söz konusu plan kapsamında DeFi protokollerine sermaye aktardı ve gelir üretmek için ETH stake etmeye yöneldi. Ocak 2025'te ise DeFi Ekosistem cüzdanını 50.000 ETH ile besledi.