Ethereum Vakfı, 24 milyon dolarlık ETH'yi Bitmine'a sattı

Vakıf, işlemin gerekçesini protokol araştırma-geliştirme çalışmaları, ekosistem geliştirme ve topluluk hibe programları dahil temel operasyonları finanse etmek olarak açıkladı. Bu satıştan önce vakıf, benzer amaçlarla yaklaşık 11 milyon dolarlık Ethereum'u stablecoine çevirmişti.

Bitmine, bu anlaşmayla dünyanın en büyük Ethereum hazinesi konumunu pekiştirdi. Halka açık şirket, bu hafta 101.627 ETH alımının ardından elindeki toplam varlığın 4.976.485 ETH'e, yani Ethereum arzının yüzde 4,12'sine ulaştığını açıkladı. Bitmine, Ethereum Vakfı'ndan geçen ay da yaklaşık 10 milyon dolar karşılığında 5.000 ETH satın almıştı.

ETHEREUM VAKFI'NIN ETH SATIŞLARI TARTIŞILIYOR

Ethereum Vakfı, yıllar içinde operasyonlarını karşılamak amacıyla sürdürdüğü ETH satışları nedeniyle defalarca eleştirilerin hedefi oldu. Vakıf geçen yıl bu satışları sınırlı tutmayı planladığını açıkladı. Söz konusu plan kapsamında DeFi protokollerine sermaye aktardı ve gelir üretmek için ETH stake etmeye yöneldi. Ocak 2025'te ise DeFi Ekosistem cüzdanını 50.000 ETH ile besledi.