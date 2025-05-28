Ethereum Harekete Geçti: Altcoin Sezonu Başlıyor mu?

Kripto para analistlerine göre Ethereum, son günlerdeki yükselişiyle altcoin sezonunun fitilini ateşleyebilir. Uzmanlar, Ethereum fiyat hareketlerinin genellikle altcoinleri de peşinden sürüklediğini hatırlatıyor.

Piyasa Hakimiyetini Koruyor

Analist Rekt Capital'e göre, Ethereum piyasa hakimiyetinde yüzde 9 seviyesini destek olarak korumaya çalışıyor. Bu seviyenin üzerinde kalması durumunda, haziran ayında ETH'nin daha baskın bir konuma gelebileceği öngörülüyor.

Market Prophit verilerine göre, Ethereum için yatırımcı hissiyatı uzun süren durgunluğun ardından yeniden pozitife döndü. ETH, nisan başında gördüğü 1.400 dolarlık dip seviyesinden neredeyse iki kat yükseldi; ancak hâlâ gidecek yolu var.

Analist Moustache ise Ethereum'un iki haftalık Gaussian Kanalı'nda orta çizgiyi yeniden kazandığını belirtiyor. Geçmişte bu tür teknik hareketlerin ardından altcoin piyasasında büyük ralliler geldiğini hatırlatıyor: "Alt sezon sadece bir internet esprisi değil… Geliyor, hanımlar beyler!"

Kurumsal İlgi Artıyor

27 Mayıs'ta SharpLink Gaming, 425 milyon dolarlık Ethereum stratejik rezerv planını duyurdu. Şirket, Ethereum çözümleri sunan ConsenSys ile iş birliği yaptı. Bu gelişme piyasa duyarlılığını daha da güçlendirdi.

ETH fiyatı haberin yazıldığı sırada 2.642 dolar seviyesindeydi. 3.000 dolara doğru yeni bir hamle için önce 2.700 dolar direncinin aşılması gerekiyor.

BlackRock ETH Alımlarını Sürdürüyor

Öte yandan, kurumsal yatırımcılar da Ethereum'a ilgisini sürdürüyor. BlackRock'un spot Ether ETF'si, 27 Mayıs'ta 32 milyon dolarlık ETH alımı gerçekleştirdi. ETHA fonu, 13 işlem günüdür çıkış yaşamazken, son bir haftada 170 milyon dolar giriş aldı.

Farside Investors verilerine göre, bugüne kadar toplam 4,4 milyar dolarlık ETH girişiyle rakiplerini açık ara geride bıraktı.