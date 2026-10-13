Ethereum devi alımlarda hız kesti

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Şirketin 12 Ekim'de yayımladığı açıklamaya göre son bir haftada 12 bin 532 ETH satın alındı. Böylece Bitmine'ın elindeki Ethereum miktarı, 11 Ekim itibarıyla 6 milyon 28 bin 946 ETH'ye ulaştı. Önceki hafta açıklanan alım ise 15 bin 112 ETH düzeyindeydi.

YÜZDE 5 HEDEFİNE YAKLAŞTI

Bitmine, toplam Ethereum arzının yaklaşık yüzde 4,9'unu tuttuğunu bildirdi. Şirketin hedefi bu payı yüzde 5'e çıkarmak. Son haftalık veriler, hedefe yaklaşılırken alımların sürdüğünü fakat satın alınan miktarın küçüldüğünü gösteriyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Ethereum biriktirme stratejisinin başladığı 30 Haziran 2025'ten bu yana her hafta alım yaptıklarını belirtti. Lee, finansal varlıkların blok zincirine taşınması, kuşaklar arası servet aktarımı ve yapay zekanın kullanımının genişlemesini kripto piyasasında yeni talep yaratabilecek gelişmeler arasında saydı. Güçlü bir yükseliş dönemi beklentisini koruduğunu ifade etti.

Ethereum adedindeki artış, şirketin toplam varlık değerindeki gerilemeyi engellemedi. Kripto varlıklar, nakit, menkul kıymetler ve diğer yatırımların toplam değeri bir önceki açıklamadaki 17,4 milyar dolardan 16,2 milyar dolara indi. Dolayısıyla haftalık alım miktarı ile varlıkların dolar cinsinden değeri farklı yönlerde hareket etti.

5 MİLYONDAN FAZLA ETH STAKING'DE

Bitmine, elindeki Ethereum'ların yaklaşık yüzde 84'ünü staking için kullanıyor. Ağın güvenliğine katkı karşılığında ödül kazanılmasını sağlayan bu işlemlere ayrılan miktar 5 milyon 67 bin 309 ETH'ye ulaşıyor.

Şirket, mevcut staking faaliyetinin yıllıklandırılmış gelirini yaklaşık 336 milyon dolar olarak hesaplıyor. Tüm Ethereum varlıklarının staking'e alınması halinde ise yıllık gelirin yaklaşık 400 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Söz konusu tutarlar, tamamlanmış bir yılda elde edilen kazancı göstermiyor. Bitmine'ın son yedi günlük getiri verilerinden hareketle oluşturduğu hesap, yıllık yüzde 2,61 oranını esas alıyor. Ethereum fiyatının, staking'e ayrılan miktarın ve getiri oranının değişmesi, dolar cinsinden gelir beklentisini de etkileyebilir.