Ethereum Blockchain ağında stablecoin arzı zirveye çıktı

Stablecoin piyasası büyümeye devam ediyor. DefiLlama verilerine göre Arbitrum One 6,75 milyar dolar ve Base 3,56 milyar dolar ile listenin başını çekiyor. Toplam stablecoin piyasa değeri aralık ayında 200 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

Düzenlemeler Stablecoin Gelişimini Güçlendirecek

Ethereum Blockchain ağındaki Layer 2 çözümleri, stablecoin benimsenmesinde önemli bir gelişme kaydetti. 20 Aralık itibarıyla Ethereum ağında 13,5 milyar dolar değerinde stablecoin yer aldığını bildiriliyor

Stablecoinlerin kripto para dünyasında önemi artmaya devam ediyor. Sektör uzmanları, bu büyümenin 2025'te daha da hızlanacağını öngörüyor. B2BINPAY CEO'su Arthur Azizov, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesinin stablecoin kullanımını tetikleyeceğini ifade etti.

Bitwise'ın yatırım müdürü Matt Hougan ve araştırma başkanı Ryan Rasmussen, ABD'nin stablecoin mevzuatını onaylamasının ardından toplam piyasa değerinin 400 milyar dolara ulaşabileceğini düşünüyor. Bu ilerleme, stablecoinlerin küresel ödemeler ve havale sistemindeki payını da yükseltecek.