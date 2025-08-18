Ether düzeltmesiyle NFT piyasa değeri 1,2 milyar dolar eridi

Ether düzeltmesiyle NFT piyasa değeri 1,2 milyar dolar eridi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NFT piyasasının toplam değeri 9,3 milyar dolardan 8,1 milyar dolara geriledi. Düşüş Ether'deki yüzde 9'luk geri çekilmeyle aynı döneme denk geldi. CryptoPunks ve BAYC değer kaybederken Pudgy Penguins ikinci sıraya yükseldi.

18 Ağustos 2025'te sektör verileri, NFT pazarının toplam değerinin kısa sürede 9,3 milyar dolardan 8,1 milyar dolara düştüğünü gösterdi. Bu yüzde 12'lik gerileme, Ether (ETH) fiyatındaki zayıflamanın hız kazanmasıyla aynı dönemde yaşandı. ETH gün içinde 4 bin 700 dolara yaklaşan zirveden 4 bin 260 dolara çekildi.

Pudgy Penguins, BAYC'yi Piyasa Değerinde Geçti

NFT'lerin önemli kısmı Ethereum ağında basılıyor. İşlem ve değerlemelerin ETH cinsinden yapılması, varlık fiyatındaki yön değişimini NFT piyasasına hızla yansıtıyor. ETH'de son 24 saatte görülen düşüşle, ilk 10 NFT koleksiyonunun çoğunda değer kayıpları izlendi.

Pazarın en yüksek piyasa değerine sahip koleksiyonu olan CryptoPunks, yaklaşık 300 milyon dolarlık değer kaybıyla 2,4 milyar dolardan 2,1 milyar dolara indi. Koleksiyonun haftalık satış hacmi 12,7 milyon dolara gerileyerek yüzde 34 düştü; toplam satış adedi de 51'e inerek yüzde 28 azaldı.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) geçen hafta genel piyasa değerinde ikinci sıradayken, bugün üçüncü sıraya geriledi. BAYC'nin piyasa değeri 602 milyon dolardan 482,3 milyon dolara indi; bu da yaklaşık yüzde 20'lik düşüşe işaret ediyor.

Pudgy Penguins ise toplam değerini 591 milyon dolardan 491 milyon dolara çekse de sıralamada ikinci basamağa yükseldi. Geçen hafta halka açık bir blockchain şirketinin üç Pudgy Penguins NFT'sini kurumsal hazinesine eklediğini duyurması, "mavi çip" koleksiyonların şirket bilançolarında çeşitlendirme aracı olarak görüldüğüne işaret etti.

Uzmanlara göre piyasa değeri ve fiyat tabanı verilerindeki bu hızlı değişimler, ETH fiyatındaki yön ve oynaklıkla yakından ilişkili. ETH'deki kalıcı toparlanma, NFT tarafında da kısa vadede alımları canlandırabilir. Tersi senaryoda satış baskısı sürebilir.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler

Bahçeli'nin memleketinde Ağıralioğlu'nun aracını durdurdular
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada

4 kişinin can verdiği otobüs kazası anbean kamerada

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
title