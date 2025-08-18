Ether düzeltmesiyle NFT piyasa değeri 1,2 milyar dolar eridi

18 Ağustos 2025'te sektör verileri, NFT pazarının toplam değerinin kısa sürede 9,3 milyar dolardan 8,1 milyar dolara düştüğünü gösterdi. Bu yüzde 12'lik gerileme, Ether (ETH) fiyatındaki zayıflamanın hız kazanmasıyla aynı dönemde yaşandı. ETH gün içinde 4 bin 700 dolara yaklaşan zirveden 4 bin 260 dolara çekildi.

Pudgy Penguins, BAYC'yi Piyasa Değerinde Geçti

NFT'lerin önemli kısmı Ethereum ağında basılıyor. İşlem ve değerlemelerin ETH cinsinden yapılması, varlık fiyatındaki yön değişimini NFT piyasasına hızla yansıtıyor. ETH'de son 24 saatte görülen düşüşle, ilk 10 NFT koleksiyonunun çoğunda değer kayıpları izlendi.

Pazarın en yüksek piyasa değerine sahip koleksiyonu olan CryptoPunks, yaklaşık 300 milyon dolarlık değer kaybıyla 2,4 milyar dolardan 2,1 milyar dolara indi. Koleksiyonun haftalık satış hacmi 12,7 milyon dolara gerileyerek yüzde 34 düştü; toplam satış adedi de 51'e inerek yüzde 28 azaldı.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) geçen hafta genel piyasa değerinde ikinci sıradayken, bugün üçüncü sıraya geriledi. BAYC'nin piyasa değeri 602 milyon dolardan 482,3 milyon dolara indi; bu da yaklaşık yüzde 20'lik düşüşe işaret ediyor.

Pudgy Penguins ise toplam değerini 591 milyon dolardan 491 milyon dolara çekse de sıralamada ikinci basamağa yükseldi. Geçen hafta halka açık bir blockchain şirketinin üç Pudgy Penguins NFT'sini kurumsal hazinesine eklediğini duyurması, "mavi çip" koleksiyonların şirket bilançolarında çeşitlendirme aracı olarak görüldüğüne işaret etti.

Uzmanlara göre piyasa değeri ve fiyat tabanı verilerindeki bu hızlı değişimler, ETH fiyatındaki yön ve oynaklıkla yakından ilişkili. ETH'deki kalıcı toparlanma, NFT tarafında da kısa vadede alımları canlandırabilir. Tersi senaryoda satış baskısı sürebilir.