Ethena topluluk baskısıyla stablecoin yarışından çekildi

Kripto dünyasının en büyük stablecoin yarışlarından birinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. USDe sentetik dolar protokolünün arkasındaki Ethena takımı, Hyperliquid topluluğundan gelen yoğun eleştiriler karşısında USDH stablecoin ihraç etme teklifini geri çekti. Bu durum sadece Native Markets'ı neredeyse kesin galip duruma getirmekle kalmadı aynı zamanda merkeziyetsiz yönetişim süreçlerinde yerel projelerin ne kadar avantajlı konumda olduğunu da gözler önüne serdi.

USDH Yarışında Köklü Firmalar Yeni Organizasyona Yenildi

Ethena Labs kurucusu Guy Young, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada takımının çekilme kararını doğruladı. Young, topluluk üyelerinin Ethena'nın Hyperliquid'e özgü bir proje olmadığı yönündeki endişelerini kabul ettiklerini belirtti. "Bazıları onların güvenilirlik eksikliğinden şikâyet etse de bence buradaki başarıları Hyperliquid ve topluluğu hakkında çok özel olan her şeyi mükemmel şekilde somutlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Native Markets'ın hızlı yükselişi eleştirilere de yol açtı. Dragonfly'da yönetici ortak olan Haseeb Qureshi, USDH teklif talebinin "biraz saçmalık" olduğunu iddia etti. Qureshi, validatörlerin Native Markets dışında herhangi bir takımı ciddi şekilde değerlendirmeye isteksiz göründüklerini söyledi.

OAK Research operasyon direktörü Lilian Aliaga da süreci sorguladı. Native Markets'ın nasıl şimdiden taahhüt edilen oyların yüzde 70'inden fazlasını güvence altına aldığını merak ettiğini belirten Aliaga, "USDH'yi milyarlarca dolarlık bir stablecoine nasıl dönüştürebileceklerini göremiyorum." dedi.

USDH oylaması Hyperliquid'in ilk büyük yönetişim kararı olarak tarihe geçecek. Oylama tamamen Blockchain ağında gerçekleşecek ve validatör gücü stake edilen HYPE token miktarıyla belirlenecek. Hyperliquid Foundation ve liquid staking sağlayıcısı Kinetiq'in çekimser kalma kararı, sürecin daha demokratik geçmesini sağlayacak.

Native Markets galip gelirse, USDH gelirlerinin yarısı HYPE geri alımlarına, diğer yarısı ise ekosistem büyümesine ayrılacak. Şirketin BlackRock ve Superstate iş birliğiyle yönetmeyi planladığı rezerv sistemi de tartışma konusu oldu.