ESMA: Binance'in AB hizmet modelini mercek altına aldı

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), 1 Temmuz geçiş son tarihinin ardından AB'deki kripto müşterilerine yalnızca MiCA yetkili bir tüzel kişilik üzerinden hizmet verilmesi gerektiğini açıkladı. Düzenleyiciye göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarının (CASP) AB ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde müşterilere hizmet vermesi için MiCA yetkisi taşıması gerekiyor.

ESMA, MiCA korumalarının yalnızca AB'de lisanslı tüzel kişilik için geçerli olduğunu vurguladı. Açıklama, Binance'in MiCA geçişi kapsamında Polonya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi bazı AB ülkelerinde hizmetlerini düzenlediğini duyurmasının hemen ardından geldi. Borsa, yerel kayıtlı bir kuruluş üzerinden faaliyet göstermediği ülkelerdeki kullanıcıların şimdilik herhangi bir işlem yapmasına gerek olmadığını belirtti.

ESMA İSTİSNA İÇİN 61. MADDEYİ İŞARET ETTİ

Düzenleyiciye göre AB dışında kurulu hizmet sağlayıcıları, MiCA'nın 61. maddesinde tanımlanan dar ters talep istisnası kapsamına girmedikçe yerel müşterilere hizmet veremez. Bu madde, AB dışındaki bir kripto şirketinin yetki almadan bir AB müşterisine hizmet vermesine yalnızca müşterinin ilişkiyi hiçbir pazarlama ya da tanıtım olmadan tamamen kendi başına başlatması durumunda izin veriyor.

Söz konusu düzenleme, üçüncü ülke şirketinin AB'de müşteri araması durumunda istisnanın geçerli olmadığını açıkça ortaya koyuyor. ESMA, internet siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya, çevrim içi reklamlar, sponsorluklar ve AB kullanıcılarını hedefleyen influencer kampanyalarını talep yaratan faaliyetler arasında saydı.

AVUKAT ABU DABİ LİSANSINI MİCA'DA GEÇERSİZ BULDU

Sosyal medyada dolaşan Binance müşteri destek mesajlarının ekran görüntüleri, bazı AB kullanıcılarının borsanın Abu Dabi Global Piyasası (ADGM) kuruluşu üzerinden hizmet alabileceğine işaret etti. Digital & Analogue Partners'tan Avukat Yuriy Brisov, Abu Dabi lisansının MiCA açısından hiçbir geçerliliği olmadığını, çünkü bu yargı bölgesinin ABD ya da Singapur gibi üçüncü ülke sayıldığını söyledi.

Brisov'a göre Binance'in bazı AB kullanıcılarına ADGM kuruluşu üzerinden hizmet vermesi, MiCA terimleriyle AB dışı bir şirketin bu kullanıcılara hizmet vermesi anlamına geliyor. Avukat, ters talep istisnasının yıllarca süren pazarlamayla kurulmuş bir müşteri tabanını korumak için tasarlanmadığını, yalnızca bir AB müşterisinin bağımsız biçimde AB dışı bir şirkete başvurduğu münferit durumları kapsadığını vurguladı. Binance ise son tarihten sonra AB kullanıcılarına ADGM kuruluşu üzerinden hizmet verilip verilmeyeceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.