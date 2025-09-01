El Salvador Bitcoin rezervlerini 14 farklı cüzdana taşıdı

Başkan Nayib Bukele yönetimindeki El Salvador, kripto para güvenliğinde yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek uluslararası standartlara uyum sağladı. Açıklanan karar, gelecekteki teknolojik tehditlere karşı ileriye dönük bir strateji olarak değerlendiriliyor.

El Salvador Risklere Karşı Bitcoin Rezervini Böldü

Ulusal Bitcoin Ofisinin açıklamasına göre bu hareket "Bitcoin yönetimindeki en iyi uygulamalarla uyumlu" ve "kuantum bilişimdeki potansiyel gelişmelere hazırlık" niteliği taşıyor. Hash'lenmiş açık anahtarlara sahip kullanılmamış Bitcoin adreslerinin kuantum saldırılara karşı daha güvenli kaldığı vurgulanıyor.

Bernstein analistlerinin geçen yıl yaptığı değerlendirmeye göre Bitcoin'e yönelik kuantum bilişim tehdidi "onlarca yıl uzakta" bulunuyor. Bu bakış açısı, El Salvador'un aldığı önlemlerin uzun vadeli bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.

Ofis her gün bir Bitcoin satın aldığını iddia etse de ülkenin merkez bankası başkanı ve maliye bakanı temmuz ayında IMF'ye verdiği resmî belgede kamu sektörünün şubat ayından bu yana Bitcoin almadığını belirtmişti. Bu çelişki, ülkenin kripto para politikalarında belirsizlik yaratıyor.