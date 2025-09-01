El Salvador Bitcoin rezervlerini 14 farklı cüzdana taşıdı

El Salvador Bitcoin rezervlerini 14 farklı cüzdana taşıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El Salvador'un Ulusal Bitcoin Ofisi, ülkenin 6.284 BTC'lik stratejik rezervini kuantum bilişim tehditlerine karşı koruma altına aldı. Yaklaşık 682 milyon dolar değerindeki varlık, tek adresten 14 farklı cüzdana bölünerek güvenlik artırıldı. Her yeni adres en fazla 500 BTC içeriyor ve hash teknolojisiyle korunuyor.

Başkan Nayib Bukele yönetimindeki El Salvador, kripto para güvenliğinde yenilikçi bir yaklaşım benimseyerek uluslararası standartlara uyum sağladı. Açıklanan karar, gelecekteki teknolojik tehditlere karşı ileriye dönük bir strateji olarak değerlendiriliyor.

El Salvador Risklere Karşı Bitcoin Rezervini Böldü

Ulusal Bitcoin Ofisinin açıklamasına göre bu hareket "Bitcoin yönetimindeki en iyi uygulamalarla uyumlu" ve "kuantum bilişimdeki potansiyel gelişmelere hazırlık" niteliği taşıyor. Hash'lenmiş açık anahtarlara sahip kullanılmamış Bitcoin adreslerinin kuantum saldırılara karşı daha güvenli kaldığı vurgulanıyor.

Bernstein analistlerinin geçen yıl yaptığı değerlendirmeye göre Bitcoin'e yönelik kuantum bilişim tehdidi "onlarca yıl uzakta" bulunuyor. Bu bakış açısı, El Salvador'un aldığı önlemlerin uzun vadeli bir yaklaşım olduğunu gösteriyor.

Ofis her gün bir Bitcoin satın aldığını iddia etse de ülkenin merkez bankası başkanı ve maliye bakanı temmuz ayında IMF'ye verdiği resmî belgede kamu sektörünün şubat ayından bu yana Bitcoin almadığını belirtmişti. Bu çelişki, ülkenin kripto para politikalarında belirsizlik yaratıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

25 yaşındaki gencin acı sonu: Arkadaşlarının gözü önünde can verdi

Henüz 25 yaşındaydı! Arkadaşlarının gözü önünde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumruk attı, tükürdü! Luis Suarez kupa maçında ortalığı birbirine kattı

Yumruk attı, tükürdü! Kupa maçında ortalığı birbirine kattı
title