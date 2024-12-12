Donald Trump kripto para alımlarına devam ediyor

World Liberty Financial, Trump ailesinin desteğiyle kripto piyasasında dikkat çekici alımlar yaparak büyük bir etki yarattı. Donald Trump ve oğullarının öncülük ettiği bu platform, büyük miktardaki Ethereum, Aave ve Chainlink token alımları ile piyasalarda önemli dalgalanmalara sebep oldu.

Trump Ailesi Kripto Para Alımlarını Sürdürüyor

Kripto para piyasalarının yeni oyuncusu World Liberty Financial, Trump ailesinin desteğiyle önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Platformun sunduğu kripto para ödünç alma-verme hizmetleri, likidite havuzları ve stablecoin işlemleri, yatırımcıların ilgisini çekerken, platformun yönetim tokenı WLFI de dikkat çekiyor.

Projenin önde gelen isimlerinden Donald Trump, kripto para dünyasındaki savunucu rolüyle öne çıkıyor. Eric ve Donald Trump Jr. Web3 elçileri olarak görev yaparken, Barron Trump'ın DeFi alanındaki vizyonu projeye değer katıyor.

Kısa bir süre önce World Liberty Financial destekli cüzdanlardan dikkat çekici alımlar gerçekleşti. Yapılan işlemler arasında 10 milyon dolarlık Ethereum ile birer milyon dolarlık Aave ve Chainlink tokenları bulunuyor. Bu alımların etkisiyle Asya piyasalarında sabah saatlerinde ETH yüzde 7, AAVE ve LINK ise yüzde 30 değer kazandı.

Spot on Chain verilerine göre söz konusu cüzdan, son 12 günde ortalama 3.700 dolar fiyattan toplam 8.105 ETH aldı ve bu alımlar için 30 milyon dolar harcadı. Tanınmış kripto yatırımcısı TheFlowHorse, bu hamlelerin Trump'ın geniş kapsamlı stratejisinin parçası olduğunu ve gelecek aylarda önemli kazanımlar sağlayabileceğini belirtiyor.

Platform, Chainlink'in veri hizmetlerinden yararlanarak kripto ekosistemine entegrasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Chainlink'in sağladığı fiyatlandırma verileri ve zincirler arası çalışabilirlik altyapısı, projenin gelişiminde önemli rol oynuyor.