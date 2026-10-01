Dogecoin için yeni uygulama kapısı açıldı

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DogeOS'un açıklamasına göre test ağı, ana ağın açılışı öncesinde uygulama geliştirmek ve denemek için kullanılacak. Proje, Dogecoin için ayrı bir uygulama katmanı oluşturuyor. Böylece alım satım, borç verme ve oyun gibi hizmetlerin Dogecoin çevresinde geliştirilmesi hedefleniyor.

Ağın Ethereum Sanal Makinesi (EVM) ile uyumlu olması, Ethereum ve benzer ağlarda çalışan geliştiricilerin alışık oldukları araçları kullanmasına olanak sağlıyor. MyDoge cüzdanını geliştiren ekibin kurduğu DogeOS, bu yolla mevcut geliştiricileri Dogecoin uygulamaları üzerinde çalışmaya çekmek istiyor.

BORÇ VERME VE OYUN UYGULAMALARI GELİŞTİRİLİYOR

Duyuruda yer alan projeler arasında borç verme protokolü Superposition Finance ve sürekli vadeli işlem platformu Derps bulunuyor. Barkswap alım satım işlemlerine likidite sağlayacak bir sistem üzerinde çalışırken USDoge, teminat karşılığında çıkarılacak bir stablecoin geliştiriyor.

Snag adlı proje, farklı tahmin piyasalarını bir araya getiren bir hizmet hazırlıyor. Doge Escape, PlaysOut ve DogeFundMe ise oyunlar ve tüketiciye yönelik uygulamalar üzerinde çalışıyor. Bu ürünlerin özellikleri ve kullanıma sunulması, her ekibin kendi geliştirme takvimine bağlı olacak.

DogeOS Kurucusu ve Üst Yöneticisi Jordan Jefferson, test ağının geliştiricilere Dogecoin için hazırladıkları fikirleri çalışan uygulamalara dönüştürme ortamı sunduğunu belirtti. Dogecoin Foundation Direktörü Timothy Stebbing de Dogecoin'in temel yapısı korunurken ayrı bir katmanda yeni kullanım alanları geliştirilmesini desteklediğini ifade etti.

Şirket, test süreci ilerledikçe yeni geliştirici araçları, entegrasyonlar ve projeler eklemeyi planlıyor. Kamuya açık test ağının açılması, bu hizmetlerin tamamının kullanıma hazır olduğu anlamına gelmiyor. Duyuruda ana ağın açılışı için kesin bir tarih verilmedi.